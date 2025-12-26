Miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi cao sẽ có băng giá, sương muối

Dự báo thời tiết hôm nay 26.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Thời tiết miền Bắc tiếp tục có rét đậm trên diện rộng.

Không khí lạnh khiến băng giá xuất hiện trong ngày 25.12 trên đỉnh Fansipan ẢNH: Sun World Fansipan Legend

Dự báo nhiệt độ thấp nhất các tỉnh miền Bắc phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Dự báo trong đêm nay ngày 27.12, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm, phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 25.12 đến hết ngày 26.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong ngày 25.12, không khí lạnh khiến nhiệt độ tại khu vực đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) giảm về 0 độ C, khu vực này xuất hiện băng giá với mật độ dày nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến cuối tuần, vùng núi miền Bắc tiếp tục đề phòng xảy ra băng giá, sương muối.

22 đợt không khí lạnh xâm nhập xuống Việt Nam

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính từ đầu năm đến ngày 15.12 đã ghi nhận có 22 đợt không khí lạnh xâm nhập xuống nước ta.

Trong đó, có 12 đợt gió mùa đông bắc và 8 đợt không khí lạnh tăng cường gây ra 3 đợt rét đậm, rét hại. Trong đó, đợt không khí lạnh mạnh ngày 9.1 gây rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 12 - 13.1.

Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi cao miền Bắc đã xuất hiện băng giá như: Sa Pa, Y Tý, Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Lào Cai); Phía Oắc (Cao Bằng)... Một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 2 độ C như tại Đình Lập (Lạng Sơn) là 0,3 độ C; tại Trùng Khánh (Cao Bằng) 0,9 độ C; tại Ngân Sơn (Thái Nguyên) 1 độ C; tại Đồng Văn (Tuyên Quang) 0,8 độ C; tại Bắc Hà (Lào Cai) 1,4 độ C.

Dự báo trong tháng 1.2026, không khí lạnh tiếp tục hoạt động với tần suất nhiều hơn, nhiệt độ giảm sâu hơn và có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc và bắc Trung bộ.