Không khí lạnh tràn về, 21 tỉnh thành ứng phó gió mạnh trên biển

Ngày 23.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày tới. Dự báo từ gần sáng 25.12, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 3 m.

Dự báo các tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh ẢNH: T.N

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9. Dự báo từ chiều tối và đêm 25.12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 3 - 5 m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ đêm 24.12, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Riêng vùng núi khu vực Đông Bắc bộ các ngày 25 - 26.12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi Đông Bắc bộ từ 10 - 13 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.