Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi rét đậm 8 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 24.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh từ phía bắc đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.
Bắt đầu từ đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ, sau đó đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi giật cấp 6 - 7. Ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.
Ở Bắc bộ và bắc Trung bộ, từ đêm 24.12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi Đông Bắc bộ ngày 25 - 26.12 trời rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và bắc Trung bộ từ 12 - 15 độ C, vùng núi khu vực Đông Bắc bộ 10 - 13 độ C, có nơi dưới 8 độ C.
Hà Nội từ đêm 24.12 và ngày 25.12 có mưa, mưa rào; từ đêm 24.12 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C.
Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Dự báo từ gần sáng mai 25.12, vùng biển vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3 m.
Dự báo khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.
Từ chiều tối và đêm 25.12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 25.12, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
