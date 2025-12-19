Thời tiết hôm nay 19.12: Miền Bắc ngày nắng đêm rét, Nam bộ đề phòng mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 19.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, duy trì trạng thái rét khô. Ban ngày trời nắng, ban đêm trời rét với mức chênh lệch nhiệt độ rất lớn.

Thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ chênh lệch 10 độ C ẢNH: TUẤN MINH

Thời tiết Hà Nội hôm nay nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 27 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Đông Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C. Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 21 - 23 độ C, phía nam 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 26 - 28 độ C; phía nam từ 28 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - cấp 3.

Cao nguyên Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các tỉnh Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3.