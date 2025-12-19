Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết hôm nay 19.12: Miền Bắc ngày nắng đêm rét, Nam bộ đề phòng mưa giông

Phan Hậu
Phan Hậu
19/12/2025 05:56 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 19.12, miền Bắc duy trì trời nắng ban ngày và rét về đêm, nhiệt độ chênh nhau 10 độ C. Tại Nam bộ, người dân cần đề phòng mưa giông có thể xảy ra vào chiều tối.

Dự báo thời tiết ngày 19.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, duy trì trạng thái rét khô. Ban ngày trời nắng, ban đêm trời rét với mức chênh lệch nhiệt độ rất lớn.

Thời tiết hôm nay 20 . 12: Miền bắc nắng , Nam bộ đề phòng mưa giông - Ảnh 1.

Thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ chênh lệch 10 độ C

ẢNH: TUẤN MINH

Thời tiết Hà Nội hôm nay nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 27 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Đông Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C. Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 21 - 23 độ C, phía nam 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 26 - 28 độ C; phía nam từ 28 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. 

Phía bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - cấp 3.

Cao nguyên Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các tỉnh Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3.

Tin liên quan

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn

Vùng núi miền Bắc rét đậm, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn

Thời tiết miền Bắc có rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có rét đậm. Dự báo trong 9 ngày tới, 8 tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn.

Khám phá thêm chủ đề

dự báo thời tiết Không khí lạnh Mưa giông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận