Dự báo thời tiết tết Dương lịch 2026: Miền Bắc se lạnh, Nam bộ nắng đẹp

Dự báo thời tiết tết Dương lịch 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc trong ngày 31.12.2025 - 1.1.2026, trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét về sáng và đêm, nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Dự báo thời tiết tết Dương lịch 2026 ở Nam bộ ban ngày có nắng đẹp, chiều tối đề phòng mưa giông ẢNH: TN

Từ ngày 2 - 4.1.2026, đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C; thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa - Huế, từ ngày 31.12.2025 - 1.1.2026, trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng; sáng và đêm trời rét; nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, thấp nhất 17 - 20 độ C.

Từ ngày 2 - 4.1.2026, phía bắc mưa vài nơi, phía nam có mưa và mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, thấp nhất 17 - 20 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 31.12.2025 - 1.1.2026, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 20 - 23 độ C, phía nam 23 - 25 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, riêng phía nam có nơi trên 28 độ C.

Dự báo từ ngày 2 - 4.1.2026, phía bắc khu vực này có mưa rải rác, có nơi có giông; phía nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 24 - 27 độ C, phía nam 27 - 29 độ C; thấp nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh cao nguyên Trung bộ từ ngày 31.12.2025 - 4.1.2026, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C, thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết nghỉ tết Dương lịch 2026 tại Nam bộ phổ biến trời nắng, tuy nhiên, chiều tối và đêm dự báo sẽ có mưa rào và giông vài nơi. Dự báo nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Trong đó, các tỉnh miền đông Nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, miền tây Nam bộ từ 23 - 25 độ C.