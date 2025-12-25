Chốt lịch nghỉ tết dương lịch 2026 liên tục 4 ngày: Bạn có thay đổi kế hoạch?

Theo lịch nghỉ tết dương lịch 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1.1.2026 đến hết chủ nhật ngày 4.1.2026. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Tết dương lịch 2026 người Việt được nghỉ 4 ngày liên tục ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ tết dương lịch được quy định cụ thể tại bộ luật Lao động 2019, theo đó người lao động được nghỉ 1 ngày, vào ngày 1.1 hằng năm. Trước đó, trong phương án nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, chỉ có nội dung về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, còn lịch nghỉ tết dương lịch chưa được đề cập.

Đó là lý do hôm qua 24.12, đề xuất phương án nghỉ tết 4 ngày liên tục trên của Bộ Nội vụ được nhiều người quan tâm và được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ ngày 24.12 về đề xuất phương án nghỉ tết dương lịch năm 2026, Phó thủ tướng Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Bạn có thay đổi kế hoạch nghỉ tết?

Vừa biết được lịch nghỉ tết dương lịch 2026 được nghỉ tới 4 ngày, nhiều hơn so với dự tính ban đầu, anh Thanh Huy (26 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM cho biết đã thay đổi kế hoạch, dự định về quê Vĩnh Long (Bến Tre cũ) thăm gia đình bằng xe máy.

"Lúc đầu, mình nghĩ là chỉ nghỉ tết được 1 ngày, nên định đón năm mới 2026 ở TP.HCM, hẹn bạn bè đi ngắm pháo hoa luôn. Nhưng bây giờ được nghỉ dài ngày hơn nên mình sẽ về quê. Thường mình cũng đi về bằng xe máy nên không sợ việc đặt vé xe khách không có", anh cười, chia sẻ.

Với anh, việc bất ngờ có 4 ngày nghỉ tết liên tục cũng là một niềm vui dịp tết 2026 năm nay. Hôm qua, sau khi biết được đề xuất nghỉ tết của Bộ Nội vụ, anh đã vui mừng ủng hộ và hy vọng được thông qua.

Bạn có thay đổi kế hoạch sau khi có lịch nghỉ tết dương lịch 2026? ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Trương Danh (34 tuổi) sống ở phường Bình Đông (Q.8 cũ) thì nói rằng tết dương lịch, anh và gia đình nhỏ không có kế hoạch đi chơi xa mà chủ yếu về thăm cha mẹ ở trung tâm TP.HCM.

Theo anh Danh, với những kỳ nghỉ dài, anh thường cùng gia đình đi du lịch, thăm bà con ở xa. Tuy nhiên tết dương lịch năm nay, thời điểm này anh khó thay đổi kế hoạch như dự kiến ban đầu.

"Chỉ còn vài ngày nữa là tết, cuối năm cũng bận rộn nhiều, giờ chuẩn bị đi du lịch hay đi xa, vừa phải lo tiền vé máy bay hoặc vé xe khá đắt đỏ, thu xếp công việc cũng không tiện. Chờ tới tết âm lịch mình tính", anh chia sẻ.

