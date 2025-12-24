Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đề xuất nghỉ 4 ngày tết dương lịch 2026: Dân mạng hào hứng

Cao An Biên
Cao An Biên
24/12/2025 13:02 GMT+7

Về lịch nghỉ tết dương lịch 2026, thông tin Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày đang được mạng xã hội chia sẻ rần rần. Nếu đề xuất được thông qua, bạn có thay đổi kế hoạch nghỉ tết dương lịch những ngày tới?

Như Thanh Niên thông tin, Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án lịch nghỉ tết dương lịch 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2.1.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần - thứ bảy (10.1.2026). Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ ngày 2.1.2026 và đi làm bù vào ngày 10.1.2026.

Đề xuất lịch nghỉ tết dương lịch 2026 tới 4 ngày: Dân mạng hào hứng - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày dịp tết dương lịch 2026

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đề xuất đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan và nếu được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ tết dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 1.1.2026 đến hết chủ nhật, ngày 4.1.2026.

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ tết dương lịch được quy định cụ thể tại bộ luật Lao động 2019, theo đó người lao động được nghỉ 1 ngày, vào ngày 1.1 hằng năm. Trước đó, trong phương án nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, chỉ có nội dung về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, còn lịch nghỉ tết dương lịch chưa được đề cập.

Dân mạng chia sẻ ào ạt

Thời điểm này, thông tin được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, phấn khích với đề xuất này, hy vọng sẽ được thông qua.

Theo khảo sát của phóng viên, trên Google Trends trưa nay 24.12, từ khóa "nghỉ tết dương lịch 2026" cũng đang được truy cập, tìm kiếm nhiều.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày dịp tết Dương lịch 2026

Tài khoản Hoàng Kim Đình bình luận: "Đề xuất hay cuối năm 2025. Quá tuyệt vời!". "Nếu đề xuất này sớm hơn và được thông qua sớm, có lẽ gia đình mình cũng lên kế hoạch đi chơi sớm", nickname My Trà chia sẻ. "Rất mong chờ kết quả đề xuất ạ!", Mai Nga hào hứng.

Lướt mạng xã hội trưa nay, chị Lê Thị Thanh Dung (27 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM bất ngờ biết được thông tin về đề xuất phương án nghỉ tết dương lịch năm 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc của Bộ Nội vụ và cảm thấy hào hứng.

"Tôi lên đọc các tờ báo chính thống thì thấy thông tin này là chính xác. Ban đầu, tôi thấy nghỉ tết dương lịch có 1 ngày nên cũng không có kế hoạch đi chơi hay về thăm gia đình. Tuy nhiên nếu đề xuất được thông qua, tôi nghĩ mình sẽ thay đổi kế hoạch về quê. Từ nhà tôi về Đồng Tháp không phải quá xa, có thể đi xe máy nên không lo chuyện vé xe", chị chia sẻ kế hoạch.

Đề xuất lịch nghỉ tết dương lịch 2026 tới 4 ngày: Dân mạng hào hứng - Ảnh 2.

Nếu đề xuất phương án nghỉ tết dương lịch 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc như trên được thông qua, bạn có thay đổi kế hoạch nghỉ tết?

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Nguyễn Phú (26 tuổi) hiện làm việc tại TP.HCM cũng chia sẻ kế hoạch về quê thăm gia đình nếu được nghỉ tết dương lịch trong 4 ngày. Ban đầu, anh cũng có kế hoạch đón năm mới ở TP.HCM nếu chỉ nghỉ 1 ngày theo quy định.

"Tôi hy vọng đề xuất được thông qua để có thời gian nghỉ tết nhiều hơn. Vì quê tôi ở miền Tây, không quá xa TP.HCM nên việc đi lại cũng khá thoải mái. Bạn bè của tôi cũng đang chia sẻ thông tin này", anh kể.

Tết dương lịch 2026 diễn ra vào thứ năm, ngày 1.1.2026. Nếu đề xuất nghỉ tết dương lịch trên được thông qua, kế hoạch của bạn có thay đổi? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Tin liên quan

Nguồn gốc Giáng sinh có từ khi nào? Đêm nay 24.12 và ngày 25.12 có gì khác?

Nguồn gốc Giáng sinh có từ khi nào? Đêm nay 24.12 và ngày 25.12 có gì khác?

Giáng sinh 2025 đã đến! Hôm nay 24.12 là đêm Giáng sinh và ngày mai 25.12 là ngày chính thức. Hai ngày này có ý nghĩa gì khác nhau và theo lịch âm, sự kiện này có gì đặc biệt?

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ 9 ngày liên tiếp: Theo lịch âm có gì thú vị?

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập 2.9: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

lịch nghỉ tết dương lịch 2026 nghỉ tết dương lịch 2026 nghỉ tết nguyên đán 2026 Tết Nguyên đán nghỉ tết dương lịch 4 ngày Bộ Nội vụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận