Đề xuất nghỉ 4 ngày tết dương lịch 2026: Dân mạng hào hứng

Như Thanh Niên thông tin, Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án lịch nghỉ tết dương lịch 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2.1.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần - thứ bảy (10.1.2026). Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ ngày 2.1.2026 và đi làm bù vào ngày 10.1.2026.

Đề xuất đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan và nếu được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ tết dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 1.1.2026 đến hết chủ nhật, ngày 4.1.2026.

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ tết dương lịch được quy định cụ thể tại bộ luật Lao động 2019, theo đó người lao động được nghỉ 1 ngày, vào ngày 1.1 hằng năm. Trước đó, trong phương án nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, chỉ có nội dung về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, còn lịch nghỉ tết dương lịch chưa được đề cập.

Dân mạng chia sẻ ào ạt

Thời điểm này, thông tin được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, phấn khích với đề xuất này, hy vọng sẽ được thông qua.

Theo khảo sát của phóng viên, trên Google Trends trưa nay 24.12, từ khóa "nghỉ tết dương lịch 2026" cũng đang được truy cập, tìm kiếm nhiều.

Tài khoản Hoàng Kim Đình bình luận: "Đề xuất hay cuối năm 2025. Quá tuyệt vời!". "Nếu đề xuất này sớm hơn và được thông qua sớm, có lẽ gia đình mình cũng lên kế hoạch đi chơi sớm", nickname My Trà chia sẻ. "Rất mong chờ kết quả đề xuất ạ!", Mai Nga hào hứng.

Lướt mạng xã hội trưa nay, chị Lê Thị Thanh Dung (27 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM bất ngờ biết được thông tin về đề xuất phương án nghỉ tết dương lịch năm 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc của Bộ Nội vụ và cảm thấy hào hứng.

"Tôi lên đọc các tờ báo chính thống thì thấy thông tin này là chính xác. Ban đầu, tôi thấy nghỉ tết dương lịch có 1 ngày nên cũng không có kế hoạch đi chơi hay về thăm gia đình. Tuy nhiên nếu đề xuất được thông qua, tôi nghĩ mình sẽ thay đổi kế hoạch về quê. Từ nhà tôi về Đồng Tháp không phải quá xa, có thể đi xe máy nên không lo chuyện vé xe", chị chia sẻ kế hoạch.

Trong khi đó, anh Nguyễn Phú (26 tuổi) hiện làm việc tại TP.HCM cũng chia sẻ kế hoạch về quê thăm gia đình nếu được nghỉ tết dương lịch trong 4 ngày. Ban đầu, anh cũng có kế hoạch đón năm mới ở TP.HCM nếu chỉ nghỉ 1 ngày theo quy định.

"Tôi hy vọng đề xuất được thông qua để có thời gian nghỉ tết nhiều hơn. Vì quê tôi ở miền Tây, không quá xa TP.HCM nên việc đi lại cũng khá thoải mái. Bạn bè của tôi cũng đang chia sẻ thông tin này", anh kể.

Tết dương lịch 2026 diễn ra vào thứ năm, ngày 1.1.2026. Nếu đề xuất nghỉ tết dương lịch trên được thông qua, kế hoạch của bạn có thay đổi? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.