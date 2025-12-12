Thời tiết miền Bắc 'bất thường' trong 1 tháng tới

Thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 11.11 - 10.12, nước ta đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh (ngày 17.11, 24.11 và ngày 3.12). Trong đó, đợt không khí lạnh vào ngày 17.11 đã gây gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vĩ, trạm Cồn Cỏ; trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong vòng 1 tháng tới, thời tiết mùa đông ở miền Bắc được dự báo ấm hơn mọi năm ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C (Mẫu Sơn, Lạng Sơn 3,2 độ C); Bắc Trung bộ từ 12 - 15 độ C, Quảng Trị và Huế từ 16 - 19 độ C.

Đợt không khí lạnh vào đêm 24.11 gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vĩ; nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi miền Bắc trong đợt không khí lạnh này phổ biến dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C (Đồng Văn (Tuyên Quang) 2 độ C); ở đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ 9 - 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C (Quỳ Châu (Nghệ An) 7,6 độ C).

Đáng chú ý, không khí lạnh đã gây ra rét đậm, có nơi rét hại ở khu vực vùng núi Bắc bộ; riêng ngày 19.11.2025 tại miền Bắc và một số nơi ở Bắc Trung bộ đã xảy ra rét đậm; ngày 28 - 29.11.2025 rét đậm đã xảy ra diện rộng tại vùng núi phía bắc.

Sang tháng 12, đợt không khí lạnh ngày 3.12 đã gây gió tại trạm Bạch Long Vĩ mạnh cấp 6 và gây mưa nhỏ rải rác cho Đông Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất giảm 1 - 3 độ C trong ngày 3.11 và phổ biến ở mức 21 - 23 độ C. Sau đó không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu vào ngày 5 và 8.12, gió tại trạm Bạch Long Vĩ mạnh cấp 5, hầu như gây ít biến đổi về nhiệt độ, chủ yếu gây mưa rải rác cho khu vực miền Bắc.

Cũng trong thời kỳ này, nhiệt độ trung bình các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn từ 0,5 - 1,5 độ C trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, riêng phía nam của các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết về thời điểm từ 12.12.2025 - 10.1.2026, cơ quan khí tượng cho hay, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN; riêng khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, có nơi cao hơn trên 1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ.

Tổng lượng mưa tại các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và phía bắc của Nghệ An phổ biến từ 30 - 60 mm, khu vực nam của Nghệ An và Hà Tĩnh 70 - 150 mm, cao hơn từ 5 - 20 mm so với TBNN.

Khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk và bắc Khánh Hòa có mưa từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm (phổ biến thấp hơn từ 20 - 50 mm so với TBNN). Khu vực cao nguyên Trung bộ tổng lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, thấp hơn từ 5 - 10 mm. Các khu vực khác phổ biến có mưa từ 20 - 40 mm, thấp hơn từ 5 - 10 mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Cũng trong thời kỳ này, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (TBNN thời kỳ này trên Biển Đông là 0,8 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,1 cơn).