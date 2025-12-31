Cận cảnh 'trận địa' 1.260 quả pháo hoa chờ giao thừa 2026 ở trung tâm TP.HCM

Tối 31.12.2025, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại các vị trí quen thuộc, phân bố ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ phía đông, phía nam, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách cùng thưởng thức không khí giao thừa.

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Trong đó, điểm bắn tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn và được người dân TP.HCM quan tâm nhất, với 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, kết hợp 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2026.

Sáng 31.12, lực lượng quân đội đã nhanh chóng thiết lắp các bệ phóng pháo hoa ngay đầu hầm sông Sài Gòn ẢNH: DẠ THẢO

Từng quả pháo được mang đến và lắp vào một cách cẩn thận ẢNH: DẠ THẢO

Hệ thống giàn thùng giấy, gồm khoảng 300 ống ẢNH: DẠ THẢO

Vào sáng 31.12, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) đã được Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng lực lượng Dân quân tự vệ căng dây, lập hàng rào an ninh để phục vụ công tác lắp đặt pháo hoa. Nhiều tuyến đường xung quanh được bố trí lực lượng điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện dừng, đỗ nhằm bảo đảm an toàn trong suốt thời gian triển khai "trận địa".

Trên bờ sông, các xe chuyên dụng chở pháo hoa lần lượt được đưa vào vị trí tập kết. Dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng quân đội, từng quả pháo được lắp đặt cẩn trọng, kết nối với hệ thống điều khiển điện tử. Công tác chuẩn bị diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật.

Pháo hoa nghệ thuật giao thừa Tết Dương lịch 2026 nhiều giàn hỏa thuật với các hiệu ứng bông lúa, cây đỗ quyên, nguyệt quế. Các giàn pháo được sắp xếp thành các mảng màu xanh lục, bố trí hài hòa ở hai bên và khu vực trung tâm.

Các loại pháo được đóng gói cẩn thận ẢNH: DẠ THẢO

Dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng quân đội, từng quả pháo được lắp đặt cẩn trọng ẢNH: DẠ THẢO

Hệ thống pháo hoa được kết nối với hệ thống điều khiển điện tử ẢNH: DẠ THẢO

Sau khi pháo được đưa vào ống, các dây mồi lửa điện sẽ được đấu nối với bàn điều khiển, cách vị trí khai hỏa khoảng 30 m ẢNH: DẠ THẢO