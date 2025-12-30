Cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM tối 31.12 để bắn pháo hoa

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông báo cấm xe, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực trung tâm và các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố.



Việc cấm đường, điều chỉnh lộ trình sẽ được triển khai theo từng khu vực, khung giờ cụ thể để hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân vui chơi, xem pháo hoa.

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ chương trình pháo hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm

Từ 21 giờ ngày 31.12.2025 đến 1 giờ ngày 1.1.2026, TP.HCM sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào nhiều tuyến đường khu vực trung tâm, phục vụ bắn pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa nhà Marina (phường Sài Gòn).

Các tuyến đường bị cấm gồm nhiều trục chính như:

Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi);



Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng);



Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).



Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội);



Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm);



Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội);



Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng);



Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng);



Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội);



Đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng);



Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ);



Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ);



Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ);



Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu);



Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ);



Đường Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ);



Đường Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh);



Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp);



Các tuyến đường xung quanh vòng xoay công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du);



Đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6);



Toàn bộ các lối lên, xuống Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.



Ngoài ra, CSGT nghiêm cấm dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cây cầu như: Thủ Thiêm, Sài Gòn, Phú Mỹ, Bình Triệu, Bình Lợi, Calmette, Ông Lãnh, Mống, Rạch Chiếc… nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Lộ trình thay thế tránh kẹt xe

PC08 khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình thay thế, tránh đi vào khu vực trung tâm trong thời gian cấm đường.

- Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.



- Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

- Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

- Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay công trường Mê Linh (gồm Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

Lịch cấm đường phường Bình Dương

Kể từ 20 giờ ngày 31.12.2025 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, CSGT cấm xe các tuyến đường sau:

Đường Hùng Vương (từ ngã tư Hùng Vương - Võ Văn Kiệt đến ngã tư Hùng Vương - Lý Thái Tổ);



Đường Lê Lợi (từ ngã tư Lê Lợi - Lê Duẩn đến ngã tư Lê Lợi - Huỳnh Thúc Kháng);



Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Lê Lợi đến ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Trường Sa).



Lộ trình lưu thông thay thế:

- Đường Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Lê Lợi;

- Đường Võ Văn Kiệt - Huỳnh Văn Lũy - Lê Lợi - Lý Thái Tổ.

Lộ trình, hướng đi cho các phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông khu vực bắn pháo hoa:

- Hướng về phường Tân Uyên: Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh hoặc Võ Văn Kiệt - Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Linh;

- Hướng về phường Bến Cát: Võ Văn Kiệt - Vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn;

- Hướng về phường Thủ Dầu Một: Võ Văn Kiệt - giao lộ Điện Biên Phủ - Võ Văn Kiệt - Vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn.

Lịch cấm đường ở phường Vũng Tàu

Kể từ 21 giờ ngày 31.12.2025 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật, CSGT cấm xe lưu thông vào các tuyến sau:



Đường Thùy Vân (từ Đoàn Trung Còn đến Thi Sách);



Đường Lê Hồng Phong (từ Vòng xoay Đài Tưởng niệm liệt sĩ đến Thùy Vân);



Đường Trần Chánh Chiếu (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân);



Đường Lê Văn Thọ (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).



Lộ trình lưu thông thay thế:

- Hướng từ Bãi sau đi Bãi trước (đoạn cấm đường Thuỳ Vân từ giao lộ Thi Sách đến Nguyễn Chí Thanh): Bãi sau - Thùy Vân - Thi Sách - Vòng xoay Đài liệt sĩ - Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân - Bãi Trước;

- Hướng đi từ Bãi Trước ra Bãi sau: Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu - vòng xoay Đài liệt sĩ - Thi Sách - Thùy Vân.

CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình bắn pháo hoa cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh thời gian cô lập các khu vực điểm bắn cũng như công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.