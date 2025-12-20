CSGT TP.HCM điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi 3 ngày phục vụ khám bệnh miễn phí

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ 0 giờ ngày 20.12 đến 23 giờ ngày 22.12, CSGT điều chỉnh tổ chức giao thông đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) phục vụ tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, CSGT cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur). Thời gian theo thông báo ở trên đã bao gồm thời gian tổ chức thi công các hạng mục phục vụ, thời gian hoạt động chính thức và thu dọn sau khi kết thúc.

Điều chỉnh tổ chức giao thông đường Lê Lợi 3 ngày phục vụ chương trình khám bệnh miễn phí ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để di chuyển tránh làn ô tô đường Lê Lợi đang được sử dụng phục vụ tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn TP.HCM, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi.

Cạnh đó, người dân cũng có thể đi vào các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

Cách đăng ký khám bệnh miễn phí

Chương trình ngày hội Sống khỏe mỗi ngày do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức nhằm tạo phong trào thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chương trình giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp bệnh, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về quản lý và phòng ngừa bệnh.

Chương trình dự kiến tổ chức tầm soát và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý tiêu hóa, ung thư dạ dày, đại tràng, gan mật… thông qua hoạt động khám sàng lọc chuyên sâu, xét nghiệm máu và tư vấn AI y tế.

Dự kiến có 3.000 người dân có thu nhập trung bình hoặc thấp, có tiền sử bệnh mạn tính, lao động tự do, thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP.HCM sẽ được khám, sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí. Thời gian tổ chức: Từ 6 giờ 30 - 13 giờ 30 chủ nhật, ngày 21.12.2025.

Đăng ký khám theo hướng dẫn dưới ảnh:

Cách đăng ký khám bệnh miễn phí ẢNH: FANPAGE HỘI LHTN VN TP.HCM

