Điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi từ hôm nay đến 16.12: Người dân TP.HCM lưu ý

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) để phục vụ tổ chức sự kiện Honda Ngày hội cảm ơn (Honda Thanks Day) 2025.

Điều chỉnh tổ chức giao thông đường Lê Lợi tới ngày 16.12.2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tổ chức sự kiện trên, CSGT TP.HCM thông báo cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi từ nay đến ngày 16.12.2025. Khu vực cấm chia thành 2 đoạn: đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur và đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Thời gian điều chỉnh giao thông ở trên đã bao gồm thời gian tổ chức thi công các hạng mục phục vụ, thời gian hoạt động chính thức và thu dọn sau khi kết thúc.

Lộ trình thay thế

Để di chuyển tránh làn ô tô đường Lê Lợi được sử dụng phục vụ tổ chức sự kiện, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi.

Người dân cũng có thể di chuyển trên các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.