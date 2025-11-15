TP.HCM điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường, người dân chú ý kẻo bị phạt

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

QL 51 tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn khi các dòng xe không được phân tách rõ ràng ẢNH: T.N

Theo đó, từ 17.11, các ô tô chỉ lưu thông trên 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường. Làn đường thứ ba tổ chức cho các ô tô con, ô tô khách dưới 30 chỗ lưu thông. Làn đường bên phải ngoài cùng dành cho các xe 2, 3 bánh, xe mô tô.

Cơ quan chức năng sẽ lắp đặt dải phân cách bên ngăn cách phần đường dành cho ô tô và phần đường dành cho xe mô tô tại các giao lộ (khoảng 50m). Tại khu vực giao lộ, tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo” trên 3 làn đường dành cho xe ô tô theo hướng: 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường: tổ chức các loại ô tô đi thẳng. Làn đường thứ ba tổ chức cho ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Cũng thuộc cửa ngõ phía Đông, Sở Xây dựng thống nhất phương án tổ chức giao thông 2 chiều cho các loại ô tô con, xe 2 bánh trên đường nhánh S1 (đoạn từ nhánh rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp vào đường nhánh S1 đến nhánh rẽ trái từ đường nhánh S1 vào Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc). Đồng thời, giữ nguyên hướng lưu thông từ đường Mai Chí Thọ đi về cầu Rạch Chiếc.

Để phục vụ việc điều chỉnh này, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty CP Đầu tư và phát triển Sài Gòn di dời vị trí đèn tín hiệu giao thông về vị trí nhánh kết nối từ đường nhánh S1 vào đường trục chính Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc. Bố trí hệ thống cọc tiêu nhựa tại tim đường nhánh S1 trên đoạn tổ chức 2 chiều. Bên cạnh đó, cải tạo góc tiểu đảo tại giao lộ đường nhánh S1 - đường vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, đảm bảo bán kính rẽ cho xe ô tô con.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông báo điều chỉnh phân làn đường trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt), triển khai từ 14.11.

Cụ thể, làn 1 (sát dải phân cách giữa) dành cho toàn bộ ôtô; làn 2 (giữa) cho ôtô nhỏ, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; làn 3 (sát vỉa hè) dành riêng cho xe hai và ba bánh. Cách bố trí này giúp tách biệt dòng xe máy với xe container, tải nặng - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến.