TP.HCM chuẩn bị xây thêm cầu vượt sông Sài Gòn

Tuyến Vành đai 3 đoạn đi qua Bình Dương cũ dài 26,6 km, có tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng, chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 5 - phần xây lắp có tổng vốn 5.780 tỉ đồng, bao gồm cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn với chiều dài 1 km, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng.

Cuối tháng 6 vừa qua, cầu Bình Gởi đã được hợp long và dự kiến thông xe vào cuối tháng 12 năm nay.

Hình ảnh cầu Bình Gởi ngày hợp long. TP.HCM dự kiến làm thêm 1 cây cầu song song với cầu Bình Gởi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sở Xây dựng đã đề xuất đầu tư bổ sung thêm một cầu vượt sông Sài Gòn bằng với quy mô cầu Bình Gởi rộng 19,75m, đảm bảo khai thác 4 làn cao tốc (có 2 làn dừng khẩn cấp) và 4 làn song hành. Sau khi hoàn thành, mỗi cầu sẽ tổ chức khai thác 1 chiều xe chạy bao gồm 2 làn xe tuyến chính, 1 làn dừng khẩn cấp, 2 làn xe song hành. Việc đầu tư thêm cầu song song sẽ giúp tăng gấp đôi năng lực khai thác, giảm áp lực giao thông trên tuyến.

UBND TP.HCM yêu cầu việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn phải phù hợp với quy mô đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án thành phần đã được quyết định chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 20.11. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để thẩm định, trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 11. Đồng thời, Sở Tài chính phải sớm có ý kiến về nguồn vốn và khả năng bố trí vốn cho hạng mục bổ sung.

Vành đai 3 TP.HCM dài 76 km, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Công trình được khởi công từ giữa năm 2023 với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hoàn tất toàn bộ vào năm 2026. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn Bình Dương cũ dài khoảng 26,6 km, có tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng.



