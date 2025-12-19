Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
19/12/2025 06:30 GMT+7

68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM chỉ trong 4 phút. Mỗi người điều khiển vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đồng.

Ngày 18.12, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách xe máy đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị do đơn vị ghi hình phạt nguội.

Hình ảnh cho thấy, chỉ trong 4 phút - từ 6 giờ 58 đến 7 giờ 2 phút ngày 10.12.2025, đã có tới 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Các xe này vi phạm lỗi đi ngược chiều trên đường có biển "cấm đi ngược chiều" và đều đã được CSGT gửi thông báo phạt nguội.

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM- Ảnh 1.

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT

ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT Hàng Xanh, thời gian qua, CSGT đã quyết liệt xử lý tình trạng xe máy vi phạm đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị và được người dân đồng tình ủng hộ. Đây là hành vi bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, nhất là giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông.

CSGT đánh giá, mặc dù mức phạt cao, nhưng một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn cố tình vi phạm khi không thấy sự có mặt của lực lượng chức năng.

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM- Ảnh 2.

Hình ảnh xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều bị camera ghi lại

ẢNH: DIỆU MI

Trước tình hình đó, Đội CSGT Hàng Xanh không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý ngay nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm, mà còn thường xuyên bố trí lực lượng ghi hình, gửi thông báo vi phạm (phạt nguội) cho chủ phương tiện để chấp hành xử phạt theo quy định.

Người dân tra cứu danh sách xe máy đi ngược chiều bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội tại đây:

Danh sách xe bị phạt nguội

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu đồng) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM- Ảnh 3.

Theo quan sát, ở chiều đi đúng xe đông đúc. Nhiều người vì muốn đi nhanh nên đã bất chấp chạy xe máy ngược chiều

ẢNH: DIỆU MI

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM- Ảnh 4.

Chạy xe máy ngược chiều theo Nghị định 168/2024 người vi phạm bị phạt tới 5 triệu đồng

ẢNH: DIỆU MI

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM- Ảnh 5.

Nếu không đến trụ sở CSGT giải quyết phạt nguội, người đứng tên phương tiện sẽ bị ngăn chặn đăng ký xe, làm các thủ tục liên quan đến sang tên xe, thi sát hạch...

ẢNH: DIỆU MI

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM- Ảnh 6.

Hình ảnh vi phạm nhan nhản trên đường Phan Văn Trị

ẢNH: DIỆU MI

Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực này. CSGT sẽ bố trí các tổ công tác ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm trong đợt cao điểm

CSGT TP.HCM dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm trong đợt cao điểm

Trong đợt cao điểm từ nay tới 16.3.2026, CSGT TP.HCM sẽ dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp để lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông.

Camera AI phát hiện nhiều người đi sai vạch kẻ đường màu vàng ở trung tâm TP.HCM

Tra cứu danh sách phạt nguội do CSGT TP.HCM ghi hình tại quận 7 cũ

Khám phá thêm chủ đề

xe máy đi ngược chiều phạt nguội camera phạt nguội CSGT CSGT Hàng Xanh CSGT TP.HCM tra cứu phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận