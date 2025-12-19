4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM

Ngày 18.12, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách xe máy đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị do đơn vị ghi hình phạt nguội.

Hình ảnh cho thấy, chỉ trong 4 phút - từ 6 giờ 58 đến 7 giờ 2 phút ngày 10.12.2025, đã có tới 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Các xe này vi phạm lỗi đi ngược chiều trên đường có biển "cấm đi ngược chiều" và đều đã được CSGT gửi thông báo phạt nguội.

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT Hàng Xanh, thời gian qua, CSGT đã quyết liệt xử lý tình trạng xe máy vi phạm đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị và được người dân đồng tình ủng hộ. Đây là hành vi bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, nhất là giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông.

CSGT đánh giá, mặc dù mức phạt cao, nhưng một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn cố tình vi phạm khi không thấy sự có mặt của lực lượng chức năng.

Hình ảnh xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều bị camera ghi lại ẢNH: DIỆU MI

Trước tình hình đó, Đội CSGT Hàng Xanh không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý ngay nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm, mà còn thường xuyên bố trí lực lượng ghi hình, gửi thông báo vi phạm (phạt nguội) cho chủ phương tiện để chấp hành xử phạt theo quy định.

Người dân tra cứu danh sách xe máy đi ngược chiều bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội tại đây:

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.



Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu đồng) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo quan sát, ở chiều đi đúng xe đông đúc. Nhiều người vì muốn đi nhanh nên đã bất chấp chạy xe máy ngược chiều ẢNH: DIỆU MI

Chạy xe máy ngược chiều theo Nghị định 168/2024 người vi phạm bị phạt tới 5 triệu đồng ẢNH: DIỆU MI

Nếu không đến trụ sở CSGT giải quyết phạt nguội, người đứng tên phương tiện sẽ bị ngăn chặn đăng ký xe, làm các thủ tục liên quan đến sang tên xe, thi sát hạch... ẢNH: DIỆU MI

Hình ảnh vi phạm nhan nhản trên đường Phan Văn Trị ẢNH: DIỆU MI

Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực này. CSGT sẽ bố trí các tổ công tác ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.