Camera AI phát hiện nhiều người đi sai vạch kẻ đường màu vàng ở trung tâm TP.HCM

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, CSGT TP.HCM đang sử dụng 31 camera AI tự động bắt lỗi vi phạm tại các giao lộ. Thời gian qua, camera AI ở khu trung tâm đã phát hiện nhiều người đi sai vạch kẻ đường màu vàng.
Cụ thể, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi (phường Sài Gòn), camera AI liên tục ghi nhận nhiều người đè lên vạch kẻ đường màu vàng nét liền để lấn sang làn đường ngược lại. Đây là lỗi đi sai làn đường. Nhiều người đến khi nhận thông báo phạt nguội mới ngỡ ngàng.
Vì sao lấn vạch kẻ đường màu vàng liền nét bị phạt?
Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT do Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn: Vạch kẻ đường màu vàng nét là vạch phân chia 2 chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, nét liền.
Đây là vạch dùng để phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều; xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.
Cách nhận biết: Đây là vạch đơn, liền nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm. Vạch này thường sử dụng ở đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn trên các đường có 2 hoặc 3 làn xe cơ giới và không có dải phân cách giữa.
Chỉ được sử dụng vạch này để phân chia 2 chiều xe chạy khi bề rộng làn đường đáp ứng được điều kiện chuyển động của các loại xe có kích thước lớn được phép tham gia giao thông trên tuyến đường đang xét.
Lãnh đạo một đội CSGT giải thích, trường hợp phương tiện đang đi đúng làn đường nhưng đè vạch và lấn qua trái, sau đó lập tức quay lại đúng làn đường của mình thì sẽ là lỗi đi không đúng hiệu lệnh vạch kẻ đường.
Ngược lại, trường hợp xe máy lấn vạch, chạy qua hẳn làn đường ngược chiều và lưu thông một đoạn dài thì là lỗi đi không đúng làn đường.
Với lỗi đi sai làn đường, người lái ô tô bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; người đi xe máy bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng.
Phân biệt các vạch kẻ đường màu vàng
Hiện nay, trong nhóm vạch phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều, có các loại vạch kẻ đường màu vàng như sau:
Vạch kẻ đường màu vàng, nét đứt: dùng để phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều nhau. Xe được phép cắt qua để sử dụng làn ngược chiều từ cả 2 phía;
Vạch kẻ đường màu vàng, nét liền: dùng để phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều; xe không được lấn làn, không được đè lên vạch;
Vạch kẻ đường màu vàng, vạch đôi nét liền: dùng để phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch;
Vạch kẻ đường màu vàng, vạch đôi một nét liền - một nét đứt: dùng để phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều. Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch đứt nét được phép cắt qua và sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết; xe trên làn đường tiếp giáp với vạch liền nét không được lấn làn hoặc đè lên vạch;
Vạch kẻ đường màu vàng, vạch đôi, 2 nét đứt: dùng để xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng xe chạy trên đó theo thời gian. Hướng xe chạy ở một thời điểm trên làn đường có thể đổi chiều được quy định bởi người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, biển báo hoặc các báo hiệu khác phù hợp.
Những giao lộ có camera AI ở TP.HCM
- Nguyễn Thị Định - Đường A có 3 camera
- Ngã tư Bình Thái
- Nguyễn Hữu Cảnh - đường vào tòa nhà The Manor
- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh: giao lộ Nguyễn Văn Lạc, Phan Văn Hân;
- Đường Nguyễn Thị Minh Khai: giao lộ Pasteur, Hai Bà Trưng, Mạc Đĩnh Chi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm;
- Đường Võ Thị Sáu: giao lộ Hai Bà Trưng, Pasteur, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông;
- Đường Điện Biên Phủ: giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thông, Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, Trần Quốc Thảo, Lê Quý Đôn, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng;
- Đường Đặng Thúc Vịnh: giao lộ Tô Ký, Trịnh Thị Miếng, Nguyễn Thị Ngân, Lê Văn Khương.
