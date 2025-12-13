Vạch mắt võng kiểu đơn giản nằm giữa giao lộ TP.HCM có ý nghĩa gì?

Người tham gia giao thông ở TP.HCM quen thuộc với các vạch kẻ đường màu vàng để phân chia 2 chiều xe chạy. Tuy nhiên, ở các giao lộ trung tâm thời gian qua có thêm vạch mắt võng màu vàng. Đây là vạch hình dạng ô chữ nhật có gạch chéo màu vàng ở trong.

Vạch mắt võng là gì?

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCQG 41:2024 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng quy định, Vạch mắt võng được sử dụng để báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.

Đây là dạng vạch mắt võng kiểu đơn giản, được kẻ ở giữa một số giao lộ trung tâm TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vạch mắt võng được kẻ ở các vị trí thích hợp như nút giao xử lý điểm đen tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, nút giao với đường sắt, cổng trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm hành chính.

Vạch kẻ kiểu mắt võng có thể sử dụng để xác định phạm vi cấm dừng trong phạm vi nút giao giao cùng mức, trên nhánh dẫn cửa vào hoặc cửa ra của nút giao hoặc những vị trí mặt đường không cho phép dừng xe. Tùy theo mặt bằng nút giao rộng, hẹp để bố trí vạch mắt võng bảo đảm cân đối, mỹ quan.

Vạch mắt võng có quy cách như sau:

Vạch mắt võng kiểu đơn giản: gồm vạch chéo trong lòng hình chữ nhật, màu vàng, bề rộng nét vẽ 20 cm - 40 cm;



gồm vạch chéo trong lòng hình chữ nhật, màu vàng, bề rộng nét vẽ 20 cm - 40 cm; Vạch mắt võng kiểu thông thường: vạch có nét vẽ màu vàng, vạch vành ngoài giới hạn phạm vi kẻ vạch mắt võng có bề rộng vạch 20 cm. Vạch mắt võng bên trong nghiêng 45 độ so với vành ngoài, vạch rộng 10 cm khoảng cách đường chéo 1 m - 5 m.

Trong đó, vạch mắt võng kiểu thông thường quen thuộc với người dân TP.HCM hơn. Vạch này được kẻ ở các giao lộ tạo làn rẽ phải liên tục cho phương tiện. Các xe đi thẳng, rẽ trái không được đi vào phạm vi có kẻ vạch.

Gặp ô chữ nhật có gạch chéo màu vàng đi thế nào?

Theo lãnh đạo một đội CSGT, tại các giao lộ có vạch kẻ mắt võng mà phát hiện phía trước có khả năng xe nối đuôi ở trong phạm vi hình chữ nhật thì cần chủ động dừng chờ trước vạch kẻ chờ đèn.

Trường hợp cố tình đi vào nối đuôi xe phía trước, sau đó dừng trong ô chữ nhật kẻ vạch chéo màu vàng là không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Người dân cần chú ý không dừng xe trong phạm vi kẻ vạch ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, CSGT sẽ căn cứ vào tình hình giao thông tại thời điểm đó, xem xét quá trình thực hiện hành vi để xác định có vi phạm, có xử phạt hay không.

CSGT cũng lưu ý thêm, để hạn chế ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, người lái xe cần chủ động phán đoán tình huống ở các giao lộ. Nếu chiều đi của mình còn khoảng 5 giây đèn xanh nhưng thấy dòng xe phía trước có dấu hiệu ùn ứ, chưa thoát hết khỏi giao lộ thì nên người lái xe nên chủ động dừng lại, chờ thêm nhịp đèn sau.

Trong các trường hợp giao lộ đang ùn xe, người lái xe vẫn cố chạy xe vượt lên có thể càng khiến tình hình giao thông tại giao lộ thêm phức tạp. Thời gian phương tiện thoát khỏi ùn ứ lâu hơn.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip xe ô tô chủ động dừng khi đèn xanh vì thấy phía trước giao lộ đang ùn ứ đã nhận được "cơn mưa" lời khen về thái độ văn minh.

Mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường Nghị định 168/2024 quy định, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường bị phạt như sau: Người lái ô tô: phạt từ 400.000 - 600.000 đồng;



Người lái xe máy: phạt từ 200.000 - 400.000 đồng;



Xe đạp, xe thô sơ: phạt từ 80.000 - 100.000 đồng;



Người đi bộ: phạt từ 60.000 - 100.000 đồng.





