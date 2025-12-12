CSGT TP.HCM mạnh tay phạt xe 3 gác chở hàng cồng kềnh nghênh ngang đường phố

Ngày 12.12, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, CSGT đã liên tục triển khai nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý xe 3 gác, xe lôi tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên đường phố.
Công tác xử lý nghiêm với hành vi trên nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.
Từ đầu năm 2025 đến nay, CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp công an các phường và các lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường.
Bên cạnh đó, các trường hợp xe lôi, xe tự chế, xe không đảm bảo điều kiện an toàn, kỹ thuật, cũng như các trường hợp dừng đỗ dưới lòng đường sai quy định, gây cản trở giao thông đều bị CSGT xử lý nghiêm.
CSGT TP.HCM sẽ phạt nghiêm
Phòng CSGT cho biết, TP.HCM là đô thị đặc biệt với mật độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao nhất nước. Mỗi hành vi tham gia giao thông thiếu an toàn đều có thể trở thành mối nguy hiểm cho cộng đồng.
Một trong những nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất chính là việc sử dụng các loại xe lôi tự chế, xe 3 gác… không bảo đảm an toàn kỹ thuật để tham gia giao thông trên đường bộ.
Đặc biệt, tại một số khu vực ngoại thành vẫn còn tình trạng người dân sử dụng xe công nông, xe kéo tự chế để chở hàng, vận chuyển nông sản trên đường bộ. Theo CSGT, loại phương tiện này tiềm ẩn rất cao nguy cơ mất an toàn.
Xe công nông là loại phương tiện được thiết kế để hoạt động trên đồng ruộng, khu vực nội bộ. Loại xe này không có hệ thống phanh, lái, đèn tín hiệu đạt chuẩn. Nhiều xe được độ chế tùy tiện để chở hàng cồng kềnh vượt quá kích thước cho phép.
Khi lưu thông trên đường bộ dễ gây mất lái, mất thăng bằng, bị lật, cản trở giao thông, thậm chí gây va chạm với người và các phương tiện khác, đe dọa trực tiếp đến tính mạng không chỉ với người điều khiển mà cả với những người đi đường khác.
Bên cạnh đó, việc điều khiển xe công nông tham gia giao thông trên đường bộ là vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vì loại phương tiện này không được đăng ký, không được kiểm định an toàn kỹ thuật.
Người điều khiển đa số không có giấy phép lái xe theo quy định, dẫn đến việc xử lý tình huống kém, tiềm ẩn rủi ro cao. Khi xảy ra va chạm, người vi phạm phải chịu trách nhiệm rất nặng về bồi thường và pháp lý.
Từ năm 2022 đến nay, TP.HCM đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông do xe công nông, xe tự chế gây ra, làm chết 18 người, bị thương 11 người. Những thiệt hại về tài sản, những cái chết thương tâm, đôi khi chỉ trong tích tắc, để lại hệ lụy nặng nề cho gia đình và xã hội.
Trong thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có giấy đăng ký xe mà vẫn tham gia lưu thông.
"Với nhiều người lao động, những phương tiện này là phương tiện mưu sinh. Tuy nhiên, vì sự an toàn chung và để bảo vệ chính mình, người dân không nên tiếp tục điều khiển các loại xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không điều khiển xe công nông tham gia giao thông trên đường bộ", đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM lưu ý.
