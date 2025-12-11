Đỗ xe máy trên vỉa hè bị phạt bao nhiêu, trường hợp nào thì không bị phạt?

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng bày tỏ thắc mắc khi người dân đỗ xe máy trên vỉa hè bị CSGT ghi hình phạt nguội. Điều này khiến nhiều người bất ngờ vì từ trước tới nay vẫn cho rằng lỗi này chỉ phạt với ô tô.

Đỗ xe máy trên vỉa hè bị phạt bao nhiêu tiền?

Một cán bộ CSGT cho biết, Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

Đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Như vậy, người dân không được đỗ xe máy trên vỉa hè. Chỉ được đỗ xe trên vỉa hè khi tại khu vực vỉa hè có biển báo cho phép hoặc vạch kẻ sơn rõ ràng chỉ định khu vực đỗ xe, hoặc khi đỗ tại nơi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Ví dụ: trước cơ quan nhà nước, khu vực có quy hoạch chỗ đỗ xe...

Trong các trường hợp này, người đỗ xe cần lưu ý phải chừa lại lối đi cho người đi bộ.

Bên cạnh đó, một số nơi có vỉa hè rộng, được kẻ vạch và được cơ quan chức năng cho phép đỗ xe thì người dân được đỗ xe.

Một số trường hợp khác thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chỉ được sử dụng đúng mục đích do cơ quan có thẩm quyền cho phép; cần chấp hành các yêu cầu của CSGT, không làm mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hoàn trả nguyên trạng lòng đường, vỉa hè sau khi kết thúc việc sử dụng.

Luật quy định thế nào về đỗ xe máy trên vỉa hè

Theo CSGT, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: vỉa hè được sử dụng cho người đi bộ.

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Người dân chỉ được dừng đỗ xe sát lề đường, vỉa hè theo chiều đi của mình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây:

Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe;



Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

