Đời sống Cộng đồng

Tra cứu danh sách phạt nguội do CSGT TP.HCM ghi hình tại quận 7 cũ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
17/12/2025 07:05 GMT+7

Trạm CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách gần 300 xe bị phạt nguội do Trạm CSGT Đa Phước ghi hình tại quận 7 cũ. Người dân tra cứu danh sách phạt nguội tại đây.

Ngày 16.12, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, CSGT đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Tra cứu danh sách phạt nguội do CSGT Đa Phước ghi hình tại quận 7 cũ - Ảnh 1.

CSGT ghi hình phạt nguội để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong thời gian từ 17.11 - 28.11 Trạm CSGT Đa Phước đã ghi nhận và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trong đó, lỗi vi phạm phổ biến là dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định với gần 300 trường hợp vi phạm.

Hành vi vi phạm này không chỉ gây cản trở sự lưu thông của những phương tiện khác mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Người dân tra cứu danh sách phạt nguội do CSGT Đa Phước ghi hình trên địa bàn quận 7 cũ tại đây:

Danh sách phạt nguội tháng 11 trên địa bàn quận 7 cũ

Trạm CSGT Đa Phước đề nghị chủ phương tiện vi phạm đến trụ sở đơn vị tại địa chỉ: 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ để phối hợp giải quyết vụ việc.

CSGT lưu ý, thời điểm cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, dẫn đến tình hình trật tự, an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp.

Trạm CSGT Đa Phước khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tập trung chú ý quan sát và chấp hành hiệu lệnh của các biển báo hiệu giao thông trên đường, đồng thời, chủ động tìm hiểu trước về lộ trình di chuyển để lựa chọn hướng đi cho phù hợp.

Khám phá thêm chủ đề

