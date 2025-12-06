Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

TP.HCM tối nay: 'Biển người' đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi

Cao An Biên
Cao An Biên
06/12/2025 19:51 GMT+7

Tối nay 6.12, tại ngôi chợ trăm tuổi Bình Tây ở khu Chợ Lớn, người dân TP.HCM đổ dồn về 'chật cứng' để trải nghiệm lễ hội ẩm thực đặc biệt.

Lễ hội ẩm thực này là sự kiện "Tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian Nam bộ" lần đầu tiên được tổ chức tại ngôi chợ trăm tuổi Bình Tây ở khu Chợ Lớn, thuộc phường Bình Tây, TP.HCM (Q.6 cũ) diễn ra từ ngày 4 - 10.12 với nhiều trải nghiệm ẩm thực đặc sắc dành cho người dân TP.HCM cùng du khách trong và ngoài nước.

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 1.

Chiều tối ngày thứ bảy cuối tuần 6.12, đông nghẹt người dân TP.HCM và du khách đổ dồn về sự kiện "Tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian Nam bộ" lần đầu tiên được tổ chức tại ngôi chợ trăm tuổi Bình Tây

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 2.

Các quầy bánh dân gian "biển người" vây kín, người bán làm "không kịp thở" để phục vụ cho khách chen chân nhau chờ tới lượt mua. "Đông quá đông, không thở nổi luôn! Ở đây có nhiều món bánh dân gian miền Tây gợi nhớ cho tôi về ký ức tuổi thơ", anh Hải (36 tuổi) dẫn theo con nhỏ tới chợ Bình Tây tối nay chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 3.

Thực khách hào hứng trải nghiệm ẩm thực ở sự kiện đặc biệt tại chợ Bình Tây. Sự kiện giới thiệu 40 gian hàng ẩm thực và bánh dân gian đặc trưng của vùng Nam bộ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 4.

Thực khách ngồi trải nghiệm ẩm thực chật kín. Đa phần là nhóm gia đình, bạn bè đi cùng nhau vui chơi, tận hưởng tối cuối tuần

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 5.
Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 6.
Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 7.
Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 8.

Các loại bánh dân gian Nam bộ gợi nhớ ký ức tuổi thơ

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: "Biển người" TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 9.

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 10.

Các món bánh dân gian được bài trí hấp dẫn, đẹp mắt

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 11.

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 12.

Các quầy bánh dân gian luôn thu hút sự quan tâm của nhiều thực khách. "Không chỉ bánh, lễ hội còn bán nhiều món khác nhau. Nhưng ở đây có nhiều loại bánh lâu rồi tôi chưa ăn, nên mua mỗi thứ một cái để ăn, nhớ lại vị tuổi thơ", một thực khách chia sẻ

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 13.

Sự kiện nằm trong định hướng của địa phương nhằm khai thác giá trị văn hóa - lịch sử của chợ Bình Tây, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút người dân và du khách

Ngay lúc này: 'Biển người' TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi - Ảnh 14.

Càng về tối, lượng người đổ về chợ Bình Tây ngày càng đông đúc, người người chen chân nhau tại sự kiện

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
