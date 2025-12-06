TP.HCM tối nay: 'Biển người' đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi

Tối nay 6.12, tại ngôi chợ trăm tuổi Bình Tây ở khu Chợ Lớn, người dân TP.HCM đổ dồn về 'chật cứng' để trải nghiệm lễ hội ẩm thực đặc biệt.
Lễ hội ẩm thực này là sự kiện "Tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian Nam bộ" lần đầu tiên được tổ chức tại ngôi chợ trăm tuổi Bình Tây ở khu Chợ Lớn, thuộc phường Bình Tây, TP.HCM (Q.6 cũ) diễn ra từ ngày 4 - 10.12 với nhiều trải nghiệm ẩm thực đặc sắc dành cho người dân TP.HCM cùng du khách trong và ngoài nước.
Các loại bánh dân gian Nam bộ gợi nhớ ký ức tuổi thơ
ẢNH: CAO AN BIÊN
[CLIP]: "Biển người" TP.HCM đổ về lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi
Bình luận (0)