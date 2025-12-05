Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Cả trăm món ngon hút khách xếp hàng từ sáng sớm

Thái Hòa - Ngọc Ngọc
05/12/2025 16:51 GMT+7

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story ngay ngày đầu khai mạc đã tấp nập du khách đến thưởng thức cả trăm món ngon Việt - Hoa độc đáo.

Sáng 5.12, lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story chính thức mở cửa phục vụ thực khách tại Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường An Đông (số 105 đường Trần Hưng Đạo).

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Tấp nập khách đến thưởng thức trăm món ngon - Ảnh 1.

Không khí tại lễ hội trở nên rộn ràng ngay từ những ngày đầu mở cửa

ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ có người Hoa, mà còn đông đảo thực khách ở mọi lứa tuổi cùng du khách nước ngoài đến trải nghiệm. Mọi người đều háo hức thưởng thức các món ăn đặc sắc tại lễ hội, tạo nên không khí rộn ràng ngay từ đầu ngày. Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 diễn ra từ ngày 5.12 - 7.12.

Theo ghi nhận, từ 7 giờ hôm nay 5.12, khu vực lễ hội đã tấp nập khi các gian hàng đồng loạt mở cửa, mang đến sắc màu ẩm thực Việt - Hoa quen thuộc của Chợ Lớn.

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Tấp nập khách đến thưởng thức trăm món ngon - Ảnh 2.

Thực khách có thể nếm thử các món ăn trước khi chọn mua

ẢNH: THÁI HÒA

Là khách quen của lễ hội ẩm thực Chợ Lớn, cô Lê Thị Chính (67 tuổi) năm nào cũng ghé từ rất sớm. Cô nói năm nay quy mô hoành tráng hơn hẳn: "Năm nào tôi cũng đến từ khi lễ hội còn chưa khai mạc. Mặc dù nhiều quầy chưa chuẩn bị xong nhưng tôi đã thấy rất đầy đủ và màu sắc rồi". Tại sự kiện, cô cùng con gái đã thử dimsum, bánh xèo, mì rau củ… và món nào cũng thấy đáng để trải nghiệm.

Với chị Phương Tăng (33 tuổi), hiện sống tại Canada và đang ở Việt Nam thăm gia đình, lễ hội là cơ hội để chị và bạn bè thử nhiều món khác nhau mà không phải di chuyển nhiều nơi. Chị thích sự đầu tư trang trí của các gian hàng, đặc biệt là những món ăn "bắt mắt".

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Tấp nập khách đến thưởng thức trăm món ngon - Ảnh 3.

Gian hàng Baoz Dimsum thu hút đông người nhờ những món Hoa mang hương vị mới lạ

ẢNH: THÁI HÒA

Tham dự sự kiện, chị đã thưởng thức trà sữa, bò bít tết kiểu Đài Loan và nhiều món khác trong không khí nhộn nhịp của lễ hội. "Mọi người nên chừa bụng để thử nhiều món vì món nào nhìn cũng đẹp mắt và ngon miệng. Đi nhóm càng vui vì có thể chia nhau ăn được nhiều hơn", chị Tăng nói.

Tại gian hàng Baoz Dimsum, anh Quang Nhuận (33 tuổi), quản lý quầy bán, cho biết các nhân viên có mặt từ rất sớm để dọn quầy và phục vụ khách. Các món bán chạy của gian hàng gồm há cảo, xíu mại gạch cua, bánh bao kim sa, chân gà hấp tàu xì, bánh bao xá xíu… Trong đó, món "lệ chi kim sa" - viên dimsum tạo hình trái vải với nhân tôm tươi và trứng muối, thu hút nhiều thực khách nhờ vẻ ngoài lạ mắt.

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Tấp nập khách đến thưởng thức trăm món ngon - Ảnh 4.

Món ăn ở lễ hội ẩm thực dao động từ 20.000 - 60.000 đồng/phần

ẢNH: THÁI HÒA

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Tấp nập khách đến thưởng thức trăm món ngon - Ảnh 5.

Bên cạnh món Hoa, thực khách còn có thể thưởng thức bánh xèo vàng rụm, nóng hổi

ẢNH: NGỌC NGỌC

Anh Nhuận chia sẻ việc giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu khi bán trong lễ hội. "Mình lúc nào cũng phải đảm bảo gian hàng sạch sẽ để mang đến trải nghiệm hài lòng cho thực khách. Giờ hành chính thì lượng khách còn khá khiêm tốn, nên mình mong sự kiện sẽ thu hút thêm nhiều người và những ngày cuối tuần sẽ đông đúc hơn", anh cho biết.

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Tấp nập khách đến thưởng thức trăm món ngon - Ảnh 6.

Lễ hội bố trí khu vực bàn ghế rộng rãi để phục vụ thực khách dùng bữa tại chỗ

ẢNH: THÁI HÒA

Khám phá thêm chủ đề

lễ hội ẩm thực Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn món ngon TP.HCM ẩm thực món Hoa
