Cả trăm món ngon từ bún trong Ngày hội Sợi gạo Việt ở TP.HCM

Ngày hội Sợi gạo Việt với chủ đề "món ngon từ bún" lần đầu tổ chức thu hút đông đảo thực khách trong và ngoài nước. Ngày hội quy tụ 96 gian hàng với các món ngon từ sợi gạo và bún từ mọi miền đất nước.



Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, sợi gạo là tinh hoa của nền ẩm thực lúa nước Việt Nam. Sự kiện này là bước ngoặt để hạt gạo Việt vươn ra thế giới, từ đó khẳng định nền ẩm thực Việt Nam rất độc đáo, hấp dẫn và đậm đà bản sắc.

Ngày hội Sợi gạo Việt năm nay có sự tham gia của hàng trăm đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực cùng nhiều đơn vị sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ gạo. Các món ăn đều được chế biến công phu, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và cách trình bày hiện đại, đồng thời mang theo câu chuyện văn hóa riêng, giúp công chúng và du khách quốc tế hiểu hơn về giá trị ẩm thực Việt.

Sự kiện quy tụ nhiều món bún nổi tiếng như bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang… cùng các món sợi quen thuộc như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm…

Các đầu bếp cùng chung tay xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo và bún ẢNH: H.T

Ngoài thưởng thức món ngon, thực khách đến Ngày hội Sợi gạo Việt có thể check-in với cối xay bột và mô hình 3 tô sợi "khổng lồ" với đường kính 80 cm (phở, bún mắm, bún bò Huế); không gian nghề truyền thống với các hoạt động biểu diễn làm bánh tằm, làm bún theo cách truyền thống; sự tái hiện chái bếp ngày xưa với cối xay lúa, cối xay bột...

Thu hút đông đảo thực khách là khu trải nghiệm ẩm thực với hàng chục gian hàng giới thiệu các món đặc sản quen thuộc như bún chả Hà Nội, bún bò Huế, bún ốc, bún riêu, phở Bắc, bánh canh, bánh tằm…

Gian hàng bánh miền Tây thu rực rỡ sắc màu bắt mắt ẢNH: THANH MAI

Đủ món ngon từ sợi gạo ở các vùng miền quy tụ tại ngày hội ẢNH: THANH MAI

Ngày hội thu hút nhiều du khách quốc tế nhờ sự đa dạng của các món ăn, từ bún, phở đến các đặc sản vùng miền ẢNH: THÁI HÒA

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 23.11 ẢNH: THANH MAI

Bên cạnh đó, ngày hội còn tổ chức chương trình vinh danh các nghệ nhân nhằm chuẩn hóa hoạt động chuyên môn và tri ân những đầu bếp đã dành cả đời gắn bó với nghề, góp phần bảo tồn bản sắc ẩm thực Việt và sáng tạo ra các món ngon mang tính kế thừa mà không đối lập hay tách rời với món truyền thống.