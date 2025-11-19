Đại tiệc ẩm thực: Hơn 100 món ngon từ cua Cà Mau kết hợp nguyên liệu 34 tỉnh thành

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội cua Cà Mau, do Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau tổ chức từ ngày 17 đến 20.11.

Không gian chế biến các món ngon từ cua Cà Mau kết hợp nguyên liệu của 34 tỉnh thành tổ chức tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, P.An Xuyên. Chương trình nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo người dân và du khách ẢNH: G.B

102 món ăn chế biến từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản của 34 tỉnh thành được các đầu bếp thực hiện, trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau năm 2025 ẢNH: G.B

34 nhóm bếp tham gia quảng diễn, mỗi nhóm chế biến 1 món chính và 2 món phụ. Ban tổ chức cung cấp nguyên liệu cua Cà Mau, dụng cụ nấu, khu vực sơ chế... ẢNH: G.B

Đầu bếp Nguyễn Đức Hoàng, Hiệp hội văn hóa ẩm thực Tây nguyên, giới thiệu cho du khách món ăn kết hợp giữa cua Cà Mau và gia vị tiêu rừng ẢNH: G.B

Món salad tằm bóp, táo xanh xốt cua Cà Mau được nhiều thực khách quan tâm khi có màu sắc bắt mắt. Theo đầu bếp, trái tầm bóp là loại trái có đặc tính dược liệu và mùi vị rất đặc trưng, khi kết hợp với các loại rau, trái cây tạo nên sự thanh mát cho món ăn ẢNH: G.B

Món cua Cà Mau sốt trứng muối với nguyên liệu gần gũi. Đây là sự kết hợp của cua và nấm cùng sốt béo ngậy càng làm món ăn thêm hấp dẫn ẢNH: G.B

Món cua xào niễng của đội đến từ tỉnh An Giang ẢNH: G.B

Mì Ý cua Cà Mau xốt kem dừa sáp là món ăn có sự sáng tạo khi kết hợp hài hòa khi sử dụng nguyên liệu bản địa để chế biến món ăn có nguồn gốc từ phương Tây ẢNH: G.B

Các món ăn được các đội chuẩn bị riêng những phần nhỏ để dễ dàng phục vụ khách miễn phí ẢNH: G.B

Người dân và du khách thưởng thức các món ăn ngon được chế biến từ các đặc sản tỉnh thành kết hợp cua Cà Mau ẢNH: G.B

Chương trình quảng diễn lần này được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực bản địa. Các tỉnh sẽ có cơ hội giao lưu, kết nối hợp tác, giới thiệu đặc sản vùng miền đến du khách.

Với hơn 360.000 ha nuôi cua, sản lượng hơn 36.000 tấn mỗi năm, tỉnh Cà Mau khẳng định vị thế "thủ phủ cua" của Việt Nam. Cua Cà Mau là thương hiệu ẩm thực đặc trưng của vùng đất Mũi, đồng thời nghề nuôi loài đặc sản này cũng mang lại thu nhập bền vững cho người dân.