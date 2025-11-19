Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Đại tiệc ẩm thực: Hơn 100 món ngon từ cua Cà Mau kết hợp nguyên liệu 34 tỉnh thành

Gia Bách
Gia Bách
19/11/2025 14:29 GMT+7

Ngày hội cua Cà Mau mang đến đại tiệc ẩm thực với hơn 100 món ngon từ cua kết hợp nguyên liệu 34 tỉnh thành, tạo nên hương vị độc đáo, thu hút đông đảo du khách.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội cua Cà Mau, do Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau tổ chức từ ngày 17 đến 20.11.

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 1.

Không gian chế biến các món ngon từ cua Cà Mau kết hợp nguyên liệu của 34 tỉnh thành tổ chức tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, P.An Xuyên. Chương trình nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo người dân và du khách

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 2.

102 món ăn chế biến từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản của 34 tỉnh thành được các đầu bếp thực hiện, trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau năm 2025

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 3.

34 nhóm bếp tham gia quảng diễn, mỗi nhóm chế biến 1 món chính và 2 món phụ. Ban tổ chức cung cấp nguyên liệu cua Cà Mau, dụng cụ nấu, khu vực sơ chế...

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 4.

Đầu bếp Nguyễn Đức Hoàng, Hiệp hội văn hóa ẩm thực Tây nguyên, giới thiệu cho du khách món ăn kết hợp giữa cua Cà Mau và gia vị tiêu rừng

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 6.

Món salad tằm bóp, táo xanh xốt cua Cà Mau được nhiều thực khách quan tâm khi có màu sắc bắt mắt. Theo đầu bếp, trái tầm bóp là loại trái có đặc tính dược liệu và mùi vị rất đặc trưng, khi kết hợp với các loại rau, trái cây tạo nên sự thanh mát cho món ăn

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 7.

Món cua Cà Mau sốt trứng muối với nguyên liệu gần gũi. Đây là sự kết hợp của cua và nấm cùng sốt béo ngậy càng làm món ăn thêm hấp dẫn

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 8.

Món cua xào niễng của đội đến từ tỉnh An Giang

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 9.

Mì Ý cua Cà Mau xốt kem dừa sáp là món ăn có sự sáng tạo khi kết hợp hài hòa khi sử dụng nguyên liệu bản địa để chế biến món ăn có nguồn gốc từ phương Tây

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 10.

Các món ăn được các đội chuẩn bị riêng những phần nhỏ để dễ dàng phục vụ khách miễn phí

ẢNH: G.B

Hơn 100 món ăn từ cua Cà Mau kết hợp đặc sản nhiều vùng miền cả nước - Ảnh 11.

Người dân và du khách thưởng thức các món ăn ngon được chế biến từ các đặc sản tỉnh thành kết hợp cua Cà Mau

ẢNH: G.B

Chương trình quảng diễn lần này được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực bản địa. Các tỉnh sẽ có cơ hội giao lưu, kết nối hợp tác, giới thiệu đặc sản vùng miền đến du khách.

Với hơn 360.000 ha nuôi cua, sản lượng hơn 36.000 tấn mỗi năm, tỉnh Cà Mau khẳng định vị thế "thủ phủ cua" của Việt Nam. Cua Cà Mau là thương hiệu ẩm thực đặc trưng của vùng đất Mũi, đồng thời nghề nuôi loài đặc sản này cũng mang lại thu nhập bền vững cho người dân.

Tin liên quan

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn

Món chè cua từng đoạt giải nhất Vua đầu bếp cua 2022 đang gây sốt tại Ngày hội cua Cà Mau 2025. Hương vị mặn ngọt hài hòa, tưởng khó ăn mà lại khiến thực khách ngỡ ngàng vì quá ngon.

Khám phá thêm chủ đề

cua cà mau ẩm thực ngày hội cua món ngon
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận