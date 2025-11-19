Đại tiệc ẩm thực: Hơn 100 món ngon từ cua Cà Mau kết hợp nguyên liệu 34 tỉnh thành

Ngày hội cua Cà Mau mang đến đại tiệc ẩm thực với hơn 100 món ngon từ cua kết hợp nguyên liệu 34 tỉnh thành, tạo nên hương vị độc đáo, thu hút đông đảo du khách.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội cua Cà Mau, do Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau tổ chức từ ngày 17 đến 20.11.
Chương trình quảng diễn lần này được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực bản địa. Các tỉnh sẽ có cơ hội giao lưu, kết nối hợp tác, giới thiệu đặc sản vùng miền đến du khách.
Với hơn 360.000 ha nuôi cua, sản lượng hơn 36.000 tấn mỗi năm, tỉnh Cà Mau khẳng định vị thế "thủ phủ cua" của Việt Nam. Cua Cà Mau là thương hiệu ẩm thực đặc trưng của vùng đất Mũi, đồng thời nghề nuôi loài đặc sản này cũng mang lại thu nhập bền vững cho người dân.
