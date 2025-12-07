Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: Đông nghẹt khách ngày cuối tuần

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn tại Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường An Đông (số 105 đường Trần Hưng Đạo) tấp nập khách trong suốt các khung giờ từ ngày khai mạc. Đặc biệt, tối 6.12 là dịp cuối tuần, từ khoảng 18 giờ, các gian hàng đều kín khách.



Đông nghẹt khách đến lễ hội ẩm thực Chợ Lớn ẢNH: THÁI HÒA

Ở quầy trà Nhà Gấu, anh Hoàng Huy (31 tuổi) cho biết lượng khách trong ngày thứ hai tăng gần gấp đôi so với hôm trước. Để kịp phục vụ, quầy đã chuẩn bị nguyên liệu từ vài ngày trước, đồng thời sắp xếp khu vực chế biến theo quy định của ban tổ chức để đảm bảo vệ sinh và thuận tiện khi bán. "Giá bán giữ nguyên như ngày thường để khách dễ mua hơn", anh chia sẻ. Theo anh, ngày thứ hai trở nên đông hơn vì nhiều gia đình tranh thủ tới lễ hội vào buổi tối sau giờ làm.

Mức giá các món ăn tại lễ hội dao động từ 30.000 đồng trở lên. Riêng các món dimsum và há cảo là hai món được nhiều người tìm mua nhất sẽ có giá từ 25.000 đồng, trong đó há cảo nhân bào ngư có thể lên đến 80.000 đồng tùy loại. Bên cạnh món Hoa, nhiều quầy vẫn phục vụ món Việt như bánh xèo, bánh mì, bánh miền Tây… để thực khách có thêm lựa chọn khi đi theo nhóm hoặc gia đình.

Đủ món ngon Hoa - Việt hấp dẫn thực khách ẢNH: THÁI HÒA

Bên cạnh những món quen thuộc, nhiều gian hàng mang đậm phong vị người Hoa cũng thu hút lượng lớn thực khách. Tại quầy Laikee Mì Gia, các món như mì hoành thánh thập cẩm, mì khô bào ngư nhất phẩm hay mì E-fu sốt gạch cua kiểu Thượng Hải được nhiều người xếp hàng chờ mua. Một số quầy khác phục vụ món Hoa truyền thống như sủi cảo Tứ Xuyên, bột môn chiên xốt, hoành thánh chiên… tạo nên sự đa dạng cho khu vực ẩm thực và giúp khách dễ dàng chọn lựa theo khẩu vị.

Do lượng khách càng về tối càng đông, vấn đề vệ sinh được chú trọng hơn. Nhiều thùng rác lớn được bố trí quanh khu vực, nhân viên vệ sinh phải thay túi rác khoảng 10 phút một lần để đảm bảo sạch sẽ. Các gian hàng cũng được yêu cầu dọn dẹp cuối ngày. Chị Quỳnh Giao (44 tuổi), chủ quầy bánh bắp Hàn Quốc, cho biết mỗi ngày chị phải có mặt từ 6 giờ sáng để chuẩn bị và chỉ rời quầy gần 12 giờ đêm sau khi dọn sạch mặt bằng. Theo chị, lượng khách ngày thứ hai tăng rõ rệt, nhất là sau 19 giờ.



Nhiều quầy khách xếp hàng chờ mua ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ nơi khác cũng tranh thủ ghé lễ hội. Anh Quang (34 tuổi), đang đi công tác ở TP.HCM, cho biết dimsum tại đây khiến anh ấn tượng vì "hương vị khác với nhiều quán nhà hàng từng ăn, giá cũng hợp lý". Anh cho rằng dù các gian hàng nhỏ nhưng chất lượng món ăn vẫn được giữ ổn định. Với anh, đây là dịp thú vị để hiểu thêm về ẩm thực và văn hóa của cộng đồng người Hoa.

Bên cạnh món ăn, các loại thức uống cũng thu hút đông người. Anh Văn Trung (26 tuổi) cho biết anh thích nhất là trà Đài Loan vì "hương trà đậm và lạ hơn trà sữa thường". Anh nhận xét không gian lễ hội rộng, nhiều món mới khiến "đi một vòng là muốn thử thêm".

Vào buổi tối, lối đi giữa các gian hàng chật cứng khách ẢNH: THÁI HÒA

Hôm nay 7.12 là ngày cuối của lễ hội ẩm thực Chợ Lớn, mở cửa từ 7 giờ sáng đến 21 giờ 30. Buổi tối, người dân vẫn có thể tham gia các trò chơi và chương trình giao lưu văn nghệ trước khi sự kiện chính thức khép lại.