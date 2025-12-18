Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe cứu thương tông xe đầu kéo gần trạm dừng nghỉ cao tốc: Cục CSGT nói gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
18/12/2025 14:07 GMT+7

Cục CSGT xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe cứu thương tông xe đầu kéo trên đường vào trạm dừng nghỉ ngoài lỗi do tài xế xe cứu thương còn do xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định.

Cục CSGT vừa có báo cáo liên quan vụ xe cứu thương tông xe đầu kéo dừng đỗ trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Long Thành đi Dầu Giây (thuộc địa phận xã Xuân Quế, Đồng Nai).

Theo đó, khoảng 0 giờ 14 phút ngày 18.12, tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km 41) cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe ô tô cứu thương (chưa rõ biển số do bị cháy rụi) tông vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 38R-018.87, đang dừng tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ. Xe đầu kéo do ông Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển.

Xe cứu thương tông xe đầu kéo gần trạm dừng nghỉ cao tốc: Cục CSGT nói gì?- Ảnh 1.

Xe cứu thương bị cháy sau khi tông vào đuôi xe đầu kéo

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau va chạm, xe ô tô cứu thương đã phát cháy. Lúc này, trên xe cứu thương có 5 người. Trong đó, 2 người đã xuống xe kịp thời được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh, Đồng Nai, còn 3 người bị kẹt trong xe đã bị chết cháy. Xe cứu thương bị cháy hoàn toàn.

CSGT đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đầu kéo Nguyễn Văn Khoan, kết quả không phát hiện vi phạm.

Xe cứu thương tông xe đầu kéo, 3 người tử vong: Cục CSGT nói gì?

Theo cơ quan chức năng, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ. Trạm dừng nghỉ không có người xếp xe hướng dẫn. Xe cứu thương chạy từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bình Định có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

CSGT nhận định nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô cứu thương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh, không giảm tốc độ khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ và thấy xe đầu kéo đỗ, dẫn đến tai nạn giao thông. Còn xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định (dừng đỗ trên đoạn đường có biển báo cấm dừng đỗ xe).

Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cần làm rõ trách nhiệm các bên

Cục CSGT cho biết, vụ tai nạn giao thông đã đặt ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận về an toàn giao thông. Cụ thể:

  • Lái xe không quan sát để đảm bảo được tốc độ và giữ khoảng cách với xe liền trước (kể cả xe dừng đỗ, giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột khi đang tham gia giao thông) để dừng lại an toàn. Lý do có thể do tài xế mệt mỏi buồn ngủ; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác; làm việc riêng, không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe…
  • Lái xe dừng đỗ xe tùy tiện (bên trái của đường) tại đường có biển báo cấm dừng đỗ phương tiện.
  • Làm rõ điều kiện hoạt động an toàn của xe cứu thương (lái xe có làm việc quá giờ quy định không, so với quãng đường, sức khỏe, điều kiện lái xe theo quy định…).
  • Cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý trạm dừng nghỉ về theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc dừng đỗ xe trái quy định, xếp xe bảo đảm an toàn và hoạt động bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực mình được giao quản lý.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
