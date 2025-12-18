Xe cứu thương tông xe đầu kéo gần trạm dừng nghỉ cao tốc: Cục CSGT nói gì?

Cục CSGT vừa có báo cáo liên quan vụ xe cứu thương tông xe đầu kéo dừng đỗ trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Long Thành đi Dầu Giây (thuộc địa phận xã Xuân Quế, Đồng Nai).

Theo đó, khoảng 0 giờ 14 phút ngày 18.12, tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km 41) cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe ô tô cứu thương (chưa rõ biển số do bị cháy rụi) tông vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 38R-018.87, đang dừng tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ. Xe đầu kéo do ông Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển.

Xe cứu thương bị cháy sau khi tông vào đuôi xe đầu kéo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau va chạm, xe ô tô cứu thương đã phát cháy. Lúc này, trên xe cứu thương có 5 người. Trong đó, 2 người đã xuống xe kịp thời được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh, Đồng Nai, còn 3 người bị kẹt trong xe đã bị chết cháy. Xe cứu thương bị cháy hoàn toàn.

CSGT đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đầu kéo Nguyễn Văn Khoan, kết quả không phát hiện vi phạm.

Xe cứu thương tông xe đầu kéo, 3 người tử vong: Cục CSGT nói gì?

Theo cơ quan chức năng, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ. Trạm dừng nghỉ không có người xếp xe hướng dẫn. Xe cứu thương chạy từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bình Định có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

CSGT nhận định nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô cứu thương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh, không giảm tốc độ khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ và thấy xe đầu kéo đỗ, dẫn đến tai nạn giao thông. Còn xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định (dừng đỗ trên đoạn đường có biển báo cấm dừng đỗ xe).

Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cần làm rõ trách nhiệm các bên

Cục CSGT cho biết, vụ tai nạn giao thông đã đặt ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận về an toàn giao thông. Cụ thể: