Xe cứu thương tông xe đầu kéo ở đường dẫn trạm dừng nghỉ cao tốc: 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 14 phút ngày 18.12 ở lối vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Long Thành đi Dầu Giây, thuộc địa bàn xã Xuân Quế (tỉnh Đồng Nai).

Xe cứu thương bốc cháy sau vụ tai nạn ẢNH: H.K

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô cứu thương (chưa rõ biển số do bị cháy rụi hoàn toàn) đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 38R-018.87 do lái xe Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển đang đỗ xe tại đoạn dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: H.K

Sau va chạm, xe ô tô cứu thương bốc cháy dữ dội và gần như bị thiêu rụi. Trên xe có tất cả 5 người (bao gồm tài xế), lúc này 2 người đã kịp xuống xe, 3 người còn lại bị kẹt trong xe và bị tử vong.

2 người kịp thời xuống xe là ông Võ Văn Huấn (75 tuổi, ở Gia Lai) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, ở Gia Lai) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh sau đó.

3 người mắc kẹt trên xe và tử vong: gồm bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, chị ruột bà Hà); ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ tên tuổi).

Xe cứu thương cháy rụi hoàn toàn ẢNH: H.K

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý đường cao tốc, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai có mặt bảo vệ hiện trường, chữa cháy, phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Xe cứu thương biến dạng và cháy rụi hoàn toàn ẢNH: H.K

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân do lái xe ô tô cứu thương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ dẫn đến tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn đang tiếp tục được các cơ chức năng điều tra, làm rõ.