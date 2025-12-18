Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm trong đợt cao điểm

Vũ Phượng
Vũ Phượng
18/12/2025 14:00 GMT+7

Trong đợt cao điểm từ nay tới 16.3.2026, CSGT TP.HCM sẽ dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp để lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông.

Mới đây, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trong thời gian cao điểm từ nay đến 16.3.2026, CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Trong đó, CSGT tập trung vào các lỗi vi phạm nghiêm trọng như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường… với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

CSGT TP.HCM dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm trong cao điểm - Ảnh 1.

CSGT sử dụng camera ghi lại quá trình xử lý vi phạm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lực lượng CSGT đặc biệt chú trọng kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách, xe tải, xe container, phương tiện quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật...

Đợt cao điểm này do Phòng CSGT Công an TP.HCM phát động từ ngày 15.12.2025 đến 16.3.2026. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

CSGT TP.HCM dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm trong cao điểm - Ảnh 2.

Camera gắn trên áo trong quá trình công tác của CSGT

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Quá trình xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, qua đó, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn TP.HCM.

CSGT sẽ chủ động phát hiện, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Đặc biệt, lực lượng không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, làm mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của CSGT gồm những gì?

Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được CSGT sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm: phương tiện đo độ dài, cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới, thiết bị ghi âm và ghi hình, phương tiện đo tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình, phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.

CSGT TP.HCM dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm trong cao điểm - Ảnh 3.

CSGT cho người vi phạm xem máy bắn tốc độ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT cũng được trang bị thiết bị ghi âm và ghi hình; thiết bị đo, thử chất ma túy; thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình; thiết bị trích xuất dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải; hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, điều hành giao thông; máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ...

Cạnh đó, CSGT được trang cấp nhiều thiết bị khác để phát hiện, xử lý các vi phạm giao thông đường bộ theo từng chuyên đề, nội dung như: thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới, phương tiện đo độ ồn, thiết bị đo âm lượng, phương tiện đo nồng độ khí thải, phương tiện đo độ khói, thiết bị đo cường độ ánh sáng, thiết bị phát hiện giấy tờ giả, tài liệu giả..

Theo số liệu, trong 11 tháng năm 2025, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 1.926 vụ tai nạn giao thông, làm chết 961 người, bị thương 1.121 người. So với cùng kỳ 2024 giảm 626 vụ (-24,53%), giảm 62 người chết (-6,06%), giảm 504 người bị thương (-31,02%).

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vi phạm giao thông TP.HCM nồng độ cồn
Xem thêm bình luận