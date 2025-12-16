Sinh viên bị CSGT TP.HCM phạt 12 triệu, tịch thu xe vì buông 2 tay lái xe trên đường

Ngày 16.12, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa mời nam thanh niên buông 2 tay, chạy xe lạng lách cùng gia đình đến làm việc. Đây là sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao vào sáng cùng ngày.

Theo đó, qua đoạn clip được đăng tải, CSGT ghi nhận 1 nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi buông 2 tay, lạng lách đánh võng.

Chỉ 1 giờ sau khi đoạn clip xuất hiện, CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp Công an phường Dĩ An xác minh nam thanh niên trong clip là B.H.T (18 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM). T. cũng đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã đến tận nhà mời người điều khiển về trụ sở làm việc.

Sinh viên có hành vi buông 2 tay khi lái xe trong clip xuất hiện trên mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP BÌNH DƯƠNG 24H

Tại đây, T. khai nhận người trong clip lái xe máy buông 2 tay, lạng lách đánh võng là chính mình. Theo đó, trưa 13.12, T. chạy xe máy BS 61D1-940.23 lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh, thuộc phường Dĩ An để đến trường.

Trong thời gian lưu thông, T. chợt nhớ có ca làm (T. hiện làm thêm phục vụ tại một số nhà hàng nhưng không cố định thời gian). Trong lúc điều khiển xe, T. đã buông 2 tay để cởi nón của áo khoác ngoài đang mặc do vướng với nón bảo hiểm.

Cùng thời điểm phía trước cùng chiều có 1 xe ô tô đột ngột giảm tốc độ nên T. đánh lái sang phải để tránh va chạm. Sau đó T. đến nhà hàng để làm.

T. cũng cho hay, bản thân không biết clip được đăng tải trên mạng xã hội, chỉ đến sáng nay khi được Công an phường Dĩ An đến nhà thông báo về vụ việc mới biết.

Khi CSGT hỏi mục đích của hành vi buông 2 tay khi lái xe là gì, T. đáp, đây chỉ là hành động nhất thời để tháo nón của áo khoác cho đỡ vướng chứ không có mục đích biểu diễn. CSGT đồng thời xác định, T. chưa có giấy phép lái xe.

CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản phạt B.H.T các lỗi: buông 2 tay khi điều khiển xe, không có giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, CSGT cũng lập biên bản phạt bà Đ.T.T (42 tuổi, mẹ ruột B.H.T) - chủ xe vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Như vậy, nam thanh niên phải đóng phạt 3 triệu đồng vì không có giấy phép lái xe, mẹ của T. bị phạt 9 triệu vì giao xe cho người không đủ điều kiện. Tổng mức phạt là 12 triệu đồng và CSGT tịch thu chiếc xe nói trên.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như buông 2 tay, lạng lách, đánh võng vì có thể gây tai nạn cho bản thân và người đi đường.

Hiện nay, với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, ứng dụng camera giám sát, thiết bị ghi hình và tiếp nhận phản ánh từ người dân, mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều có thể bị phát hiện, xử lý kịp thời. Người dân cần nâng cao ý thức, lái xe an toàn, đúng luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.