TP.HCM cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 23 giờ ngày 19.12

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo lịch cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn để vận hành và bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động.

Theo đó, từ 23 giờ ngày 19.12 đến 4 giờ ngày 20.12, cấm xe giao thông lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

CSGT cấm xe vào hầm sông Sài Gòn từ đêm 19.12 đến sáng 20.12 ẢNH: T.N

Để thuận tiện cho người dân tham gia lưu thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cấm xe nói trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ thành phố Thủ Đức sang quận 1 cũ: đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt;

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông khi đến gần khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý lộ trình thay thế và chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực này.