Đời sống Cộng đồng

TP.HCM cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 23 giờ ngày 19.12

Vũ Phượng
Vũ Phượng
16/12/2025 11:27 GMT+7

CSGT TP.HCM cho biết, cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 23 giờ đêm 19.12 đến 4 giờ ngày 20.12 để vận hành hệ thống chữa cháy tự động.

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo lịch cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn để vận hành và bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động.

Theo đó, từ 23 giờ ngày 19.12 đến 4 giờ ngày 20.12, cấm xe giao thông lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

TP.HCM cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 23 giờ đêm 19.12 - Ảnh 1.

CSGT cấm xe vào hầm sông Sài Gòn từ đêm 19.12 đến sáng 20.12

ẢNH: T.N

Để thuận tiện cho người dân tham gia lưu thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cấm xe nói trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo lộ trình thay thế như sau:

  • Hướng từ thành phố Thủ Đức sang quận 1 cũ: đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt;
  • Hướng từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức cũ: đường Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - đường Võ Văn Kiệt - đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - đường Tố Hữu - đường Mai Chí Thọ.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông khi đến gần khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý lộ trình thay thế và chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

