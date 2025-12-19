Nam thanh niên 19 tuổi bị CSGT TP.HCM tịch thu xe vì buông 2 tay lái xe

Tối 19.12, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa mời làm việc, lập biên bản và tịch thu xe máy của nam thanh niên có hành vi buông 2 tay khi điều khiển xe, đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, người trong clip là T.H.L (19 tuổi, ngụ xã Nhà Bè). Trước đó, vào ngày 16.12, L. điều khiển xe máy biển số 59V3 - 017.xx (do cha ruột đứng tên) lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, theo hướng từ Trường đại học Tôn Đức Thắng về ngã tư Lotte Mart (phường Tân Hưng).

CSGT nhanh chóng xác minh ra L. là người điều khiển xe và mời đến làm việc, xử lý ẢNH: PC08

Khi đến khu vực gần cầu Rạch Bàng 2, L. đã buông 2 tay trong lúc xe vẫn đang di chuyển. Toàn bộ sự việc được người đi đường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm thông tin, Trạm CSGT Đa Phước đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời L. cùng cha ruột (chủ phương tiện) đến làm việc.

Tại trụ sở CSGT, L. thừa nhận mình là người trong clip. Khi được hỏi về lý do buông 2 tay khi lái xe, L. cho biết đây là hành vi bộc phát, không nhằm mục đích biểu diễn hay gây chú ý.

CSGT đã giải thích cho L. về mức độ nguy hiểm của hành vi buông 2 tay khi điều khiển xe máy. Với vi phạm này, L. bị lập biên bản lỗi buông 2 tay khi lái xe và bị tịch thu phương tiện.

Theo CSGT, việc buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi lưu thông trên tuyến đường đông phương tiện. Khi không giữ tay lái, người điều khiển dễ mất thăng bằng, không kịp xử lý các tình huống bất ngờ như xe phía trước giảm tốc, người đi bộ băng qua đường hoặc mặt đường trơn trượt.

L. buông 2 tay khi đang điều khiển xe trên đường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn, gây nguy hiểm cho bản thân người điều khiển và những người tham gia giao thông xung quanh. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản xử phạt một nam sinh viên 18 tuổi do buông 2 tay khi điều khiển xe máy và không có giấy phép lái xe. Người thân của nam sinh này cũng bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Theo Nghị định 168/2024, nam sinh viên bị tịch thu phương tiện và phạt 3 triệu đồng do không có giấy phép lái xe; người giao xe bị phạt 9 triệu đồng.