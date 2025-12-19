Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ tai nạn gần trạm dừng cao tốc: Xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định

Vũ Phượng
Vũ Phượng
19/12/2025 09:01 GMT+7

Liên quan vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây làm 3 người tử vong mới đây, Cục CSGT xác định, xe cứu thương bật còi đèn ưu tiên sai quy định.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào 0 giờ 14 phút ngày 18.12 tại khu vực đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cục CSGT (Bộ Công an) bước đầu xác định, xe cứu thương bật đèn còi ưu tiên sai quy định.

Theo Cục CSGT, xe cứu thương biển số 51B - 512.33 thuộc Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Cường Phúc Thọ (địa chỉ tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ tai nạn gần trạm dừng cao tốc: Xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định- Ảnh 1.

Xe cứu thương bật đèn còi ưu tiên sai quy định trước khi xảy ra tai nạn

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngày 16.12, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A, bộ phận điều xe của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân ra viện và gia đình (4 người) đi từ bệnh viện (TP.HCM) đến phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai). Trên xe không có bác sĩ, y tá đi cùng.

Lái xe cứu thương là anh Nguyễn Hữu T. (50 tuổi, ở phường Phú Thọ, TP.HCM) đã điều khiển xe bật còi, đèn ưu tiên, đi đến địa điểm trên và xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Cục CSGT, việc bật còi đèn ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân, điều kiện, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn gần trạm dừng cao tốc: Xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định

Xe cứu thương được bật tín hiệu ưu tiên trong trường hợp nào?

Đại diện Cục CSGT giải thích, theo quy định của pháp luật, xe ô tô cứu thương chỉ được sử dụng còi, đèn và được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông đường bộ trong các trường hợp:

  • Chở người bệnh đi cấp cứu
  • Đi đón người bệnh cấp cứu
  • Chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa, cấp cứu tai nạn và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Xe ô tô cứu thương chỉ được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên khi có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên còn hiệu lực và khi đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn gần trạm dừng cao tốc: Xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định- Ảnh 2.

Xe cứu thương bị cháy rụi sau tai nạn

ẢNH: H.K

Xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ thì không bị hạn chế tốc độ, được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được. 

Riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp, phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.

Cục CSGT nhận xét, hiện nay, người điều khiển xe cứu thương thường có các vi phạm như sau:

  • Không có giấy phép sử dụng phát tín hiệu của xe ưu tiên hoặc giấy phép đã hết hiệu lực
  • Không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu hoặc sử dụng xe sai mục đích, nhưng vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên và vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Thời gian qua, lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phạt 125 xe cấp cứu vi phạm quy định về xe ưu tiên.

Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc siết chặt quản lý cấp phép xe ưu tiên; xử lý quyết liệt với vi phạm của xe cứu thương, lạm dụng phát tín hiệu ưu tiên tùy tiện (đi đâu cũng bật tín hiệu ưu tiên), kiên quyết thu hồi giấy phép đối với xe cứu thương vi phạm.

Xem thêm bình luận