Thời sự

Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì xe cứu thương tông xe đầu kéo trạm dừng cao tốc?

Duy Tính
18/12/2025 15:29 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định xe cứu thương tông xe đầu kéo ở đường dẫn trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây làm 3 người chết và 2 người bị thương không thuộc bệnh viện, là xe đơn vị bên ngoài.

Chiều 18.12, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về việc xe cứu thương tông xe đầu kéo ở đường dẫn trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây làm 3 người tử vong, 2 người bị thương lúc 0 giờ 14 phút cùng ngày.

Liên quan đến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy về quê do bệnh nặng, thông tin ban đầu cho rằng tài xế xe cứu thương là của Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định đây không phải xe của bệnh viện.

"Đây là xe vận chuyển của đơn vị bên ngoài, có ký kết hợp đồng với Bệnh viện Chợ Rẫy về việc cho phép xe ra vào cổng bệnh viện nhằm phục vụ công tác đón - trả bệnh nhân (không phải hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn). Và tài xế cũng không phải là nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy", bác sĩ Hiệp nói.

Cũng theo bác sĩ Hiệp, sau vụ tai nạn, 2 người đã được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai). Sau đó, bệnh nhân V.V.H (75 tuổi, ở Gia Lai) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 4 giờ 15 phút. Tình trạng bệnh nhân tỉnh. Hiện tại, bệnh nhân đang được tiếp tục chăm sóc và điều trị tại Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, với chẩn đoán: bỏng lửa diện tích 5% độ II ở mặt, tứ chi. Bệnh nhân còn mắc viêm gan C mạn tính.

"Trường hợp bệnh nhân V.V.H là một trong các nạn nhân của vụ tai nạn, Bệnh viện Chợ Rẫy rất quan tâm. Đại diện bệnh viện đã đến chia buồn, thăm hỏi và động viên bệnh nhân, thân nhân", lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Bệnh viện Chợ Rẫy nói gì xe cứu thương tông xe đầu kéo trạm dừng cao tốc? - Ảnh 1.

Xe cứu thương tông xe đầu kéo ở đường dẫn trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không phải xe của Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: H.K

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, lúc 0 giờ 14 phút sáng 18.12, xe cứu thương (chưa rõ biển số do bị cháy rụi hoàn toàn) đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số 38H-021.42 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 38R-018.87. Xe đầu kéo do lái xe Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển đang đỗ xe tại đoạn dốc lối vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Long Thành đi Dầu Giây, thuộc địa bàn xã Xuân Quế (tỉnh Đồng Nai).

Xe cứu thương tông xe đầu kéo, 3 người tử vong: Cục CSGT nói gì?

Sau va chạm, xe cứu thương bốc cháy dữ dội và gần như bị thiêu rụi. Trên xe có tất cả 5 người (bao gồm tài xế), lúc này 2 người đã kịp xuống xe, 3 người còn lại bị kẹt trong xe và bị tử vong.

2 người kịp thời xuống xe là ông V.V.H (75 tuổi) và bà N.T.T.H (52 tuổi, cùng ở Gia Lai) và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

3 người mắc kẹt trên xe và tử vong, gồm: bà N.T.L.A (62 tuổi, chị ruột bà H.); ông V.V.N (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý đường cao tốc, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai có mặt bảo vệ hiện trường, chữa cháy, phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Cục CSGT xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe cứu thương tông xe đầu kéo trên đường vào trạm dừng nghỉ ngoài lỗi do tài xế xe cứu thương còn do xe đầu kéo dừng đỗ sai quy định.

