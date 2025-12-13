Ca tai nạn lao động thương tâm: Cánh tay bị máy nghiền vỏ dừa nghiền nát

Ngày 13.12, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân L.V.G (37 tuổi) do tai nạn lao động trong khi làm việc với máy nghiền vỏ dừa.

Trước đó, ngày 9.12, trong khi làm việc, do bất cẩn nên bệnh nhân G. bị máy nghiền vỏ dừa ép vào cánh tay trái. Sau sự cố bệnh nhân được đưa đến sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy (TP.Cần Thơ) và tự chuyển đến cấp cứu đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vào giờ thứ 5 sau tai nạn.

Bệnh nhân đến cấp cứu với tình trạng vết thương dập nát phức tạp rất nặng cánh tay trái (từ cẳng tay đến bàn tay) do máy nghiền vỏ dừa. Xương tay nát đứt nhiều khúc, mô mềm dập nát nặng, tím tái, dính nhiều đất cát và dầu nhớt.

Vì tổn thương quá nặng và không thể cứu được cánh tay nên bác sĩ buộc phải làm mỏm cụt ngang khuỷu tay trái.

Lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM nhận định đây là một tai nạn lao động thương tâm. Chỉ vì 1 phút bất cẩn mà một người đang ở tuổi lao động, trụ cột gia đình phải mất vĩnh viễn cẳng tay.

Hình ảnh phim X - quang cho thấy xương cẳng tay và bàn tay trái của bệnh nhân bị gãy từng khúc, không còn hình dạng của xương quay và xương trụ ẢNH: BV

Bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa chân

Đầu tháng 12.2025, bác sĩ Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chỉ trong tuần, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ ngay tại Khoa Cấp cứu và phối hợp Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Phẫu thuật mạch máu để phẫu thuật cấp cứu cho 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam (57 tuổi, ở TP.HCM) bị đứt lìa cổ chân. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam (46 tuổi, ở Vĩnh Long) bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng chân (phía trên cổ chân). Cả 2 ca đều do máy cắt cỏ gây ra.

Theo bác sĩ Bình, phẫu thuật nối chi đứt lìa là một kỹ thuật siêu phẫu rất khó, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu tinh vi như sử dụng kính hiển vi và chỉ khâu mạch máu nhỏ hơn cả sợi tóc. Mỗi ca nối chi đứt lìa thường kéo dài 5 - 8 giờ bao gồm sắp xếp xương, nối lại mạch máu (để nuôi phần chi đứt lìa), nối lại gân, và nối lại thần kinh... Ngoài sự khẩn cấp còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế cao.

Từ những ca tai nạn lao động, đặc biệt là các trường hợp đứt lìa chi do máy cắt cỏ, bác sĩ Bình cảnh báo từ công nhân, lao động tự do đến người làm việc nhà cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn lao động. Đối với người sử dụng máy cắt cỏ nên mang giày bảo hộ hoặc ủng cao su để giảm nguy cơ chấn thương…

Dù sử dụng thiết bị nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là bảo vệ bản thân bằng cách trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ và vận hành máy đúng hướng dẫn, để tránh những tai nạn đáng tiếc cho bản thân và gia đình.

Bệnh nhân bị đứt lìa bàn chân do máy cắt cỏ đã được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu thành công ẢNH: BV

Những lưu ý khi sơ cứu và bảo quản chi bị đứt

Bác sĩ Bình cũng cho biết các ca tai nạn gần đây đều ở xa khiến thời gian từ lúc gặp nạn đến khi vào bệnh viện kéo dài 4 - 6 giờ. Trong khi đó, "thời gian vàng" để cứu chi đứt lìa chỉ khoảng 4 giờ, nếu phần chi được bảo quản đúng cách.

Mặt khác, nhiều bệnh nhân sơ cứu không đúng quy trình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả điều trị và kéo dài thời gian mổ.

Vì vậy, bác sĩ Bình khuyến cáo, phần chi đứt lìa phải được bọc trong vải sạch (hoặc khăn/gạt vô trùng thì càng tốt). Sau đó, bỏ phần chi vào một túi nilon cột kín. Tiếp theo, bỏ túi nilon này vào một thùng nước đá (có đá và nước) để làm lạnh đều. Tuyệt đối không bỏ trực tiếp chi trong thùng chỉ chứa đá lạnh vì dễ gây bỏng lạnh phần chi.

Trong sơ cứu cho bệnh nhân cũng cần lưu ý là phải băng cầm máu vùng bị cắt một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Sau đó, bệnh nhân cần được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu (như truyền dịch nếu mất máu nhiều…) trước khi chuyển lên bệnh viện chuyên sâu để tiếp tục xử lý.