Bí thư Thành ủy TP.HCM biểu dương bác sĩ Võ Thái Trung cùng ê kíp

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang vừa có thư khen gửi bác sĩ Võ Thái Trung, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Bình Dương và ê kíp trong ca phẫu thuật nối cánh tay bị đứt lìa cho người phụ nữ mang song thai. Điều đặc biệt là cánh tay bị đứt lìa được nuôi trong chân của bệnh nhân trong vòng 2 tháng.

Ca phẫu thuật đặc biệt giàu tính nhân văn

Đầu thư, Bí thư Thành ủy TP.HCM thay mặt lãnh đạo TP.HCM gửi đến bác sĩ Võ Thái Trung và toàn thể ê kíp lời khen ngợi và biểu dương sâu sắc trước những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm trong một nhiệm vụ đầy thách thức vừa qua. Đó là thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt giàu tính nhân văn: nối lại bàn tay phải cho người bệnh đang mang song thai 34 tuần. Thành công mà bác sĩ Võ Thái Trung và ê kíp đạt được không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp đáng tự hào, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và y đức của đội ngũ thầy thuốc TP.HCM.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, trong bối cảnh yêu cầu của xã hội đối với ngành y tế ngày càng cao, sự thành công ấy đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế TP.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung. Niềm tin ấy không chỉ đến từ kết quả chuyên môn, mà còn là thái độ phục vụ, tinh thần tận tụy và sự đồng lòng của cả tập thể. Chính sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ phận; sự kiên trì, bản lĩnh của từng cá nhân; và sự dẫn dắt trách nhiệm của bác sĩ đã tạo nên kết quả tốt đẹp, được xã hội ghi nhận và trân trọng...

Bác sĩ Võ Thái Trung (thứ tư từ trái qua), cùng ê kíp Bệnh viện đa khoa Bình Dương trong ca phẫu thuật nối bàn tay bị đứt lìa cho người phụ nữ mang song thai được biểu dương, khen thưởng ẢNH: D.T

"Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tinh thần cống hiến của bác sĩ Võ Thái Trung và ê kíp. Mong rằng trong thời gian tới, Bệnh viện đa khoa Bình Dương sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích, xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh, hiện đại, nhân văn và xứng đáng với sự tin yêu của người dân", thư khen viết.

Thư khen của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao cho tập thể và cá nhân Bệnh viện đa khoa Bình Dương diễn ra vào chiều 4.12. Ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; PGS - TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM… đến dự.

Bác sĩ Võ Thái Trung báo cáo quá trình phẫu thuật nối cánh tay cho bệnh nhân vào chiều 4.12 ẢNH: D.T





Ca mổ vi phẫu phức tạp kéo dài 13 giờ của bác sĩ Võ Thái Trung và ê kíp

Tháng 9.2025, chị Lê Ngọc P., nhập viện vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động.

Thời điểm đó, chị đang mang song thai 23 tuần. Để cứu bàn tay, các bác sĩ đã quyết định ghép tạm bàn tay vào cẳng chân phải để duy trì tưới máu và bảo tồn mô sống. Đây là một kỹ thuật cao trong vi phẫu tạo hình, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để giữ mô sống trong thời gian chờ phẫu thuật tái nối.

Ngày 17.11, tức sau 2 tháng, bệnh nhân tái nhập viện trong tình trạng ổn định. Siêu âm cho thấy song thai 34 tuần, tim thai tốt, nước ối bình thường. Bệnh nhân mong muốn được nối lại bàn tay để phục hồi chức năng sinh hoạt và chăm sóc con sau sinh.

Bác sĩ Võ Thái Trung (thứ tư từ trái qua), cùng ê kíp trong ca mổ đặc biệt ẢNH: BV

Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của chuyên khoa gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, sản khoa, hồi sức tích cực, huyết học và dinh dưỡng. Bệnh viện cũng hội chẩn từ xa xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn từ các bệnh viện đầu ngành bao gồm: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Từ Dũ.

Ca phẫu thuật ghép lại bàn tay kéo dài 13 giờ với kỹ thuật vi phẫu phức tạp, khó. Ê kíp tách bàn tay khỏi chân, lấy kèm đoạn động mạch chày sau dài 15 cm. Chuẩn bị mỏm cụt cẳng tay và kết hợp xương quay bằng nẹp vít. Nối 1 động mạch và ba tĩnh mạch để tái lập tuần hoàn bàn tay. Đồng thời ghép gân, ghép thần kinh bị mất… Trong suốt cuộc phẫu thuật, tim thai được theo dõi liên tục bằng hệ thống monitoring sản khoa nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Với tinh thần tập trung cao độ và tay nghề chính xác của đội ngũ phẫu thuật đã quyết định sự thành công của ca phẫu thuật.

PGS - TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thăm hỏi bệnh nhân vào ngày 4.12 ẢNH: D.T

Ngay sau phẫu thuật, bàn tay bệnh nhân nối ấm, hồng, tưới máu tốt, ô xy máu (SpO₂) đầu ngón 98 - 100%. Bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được, các ngón tay đã có thể cử động nhẹ theo hướng dẫn vật lý trị liệu. Song thai ổn định, tim thai đều và không ghi nhận bất thường.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đánh giá, thành công của ca phẫu thuật góp phần khẳng định bước tiến quan trọng của y tế địa phương trong lĩnh vực vi phẫu - tạo hình. Đồng thời thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, đó là giúp 1 người mẹ tương lai giữ lại đôi tay để có thể chăm sóc 2 con sau khi chào đời.



