Bệnh viện đa khoa Bình Dương nối lại bàn tay đứt lìa cho thai phụ

Ngày 30.11, Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại bàn tay cho thai phụ mang song thai 34 tuần.

Thai phụ là chị L.N.P (chưa tròn 20 tuổi) nhập viện vào tháng 9.2025 trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động trong lúc làm việc tại nhà máy.

Sau gần 2 tháng ghép nuôi tạm bàn tay đứt lìa vào cẳng chân, các bác sĩ đã phẫu thuật nối lại bàn tay cho thai phụ ẢNH: BVCC

Sau khi được sơ cứu ban đầu tại một cơ sở y tế, chị được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Đội ngũ y bác sĩ đã hội chẩn liên khoa khẩn cấp để đánh giá toàn diện, đưa ra phương án can thiệp tối ưu nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai phụ và 2 thai nhi.

Mong muốn duy nhất của chị P. là được giữ lại bàn tay để sau này có thể chăm sóc 2 con bằng chính đôi tay của mình.

Để cứu bàn tay, các bác sĩ đã quyết định ghép tạm bàn tay vào cẳng chân phải - một kỹ thuật cao trong vi phẫu tạo hình, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để giữ mô sống trong thời gian chờ phẫu thuật tái nối.

Sau phẫu thuật, tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.

Ngày 17.11 vừa qua, người bệnh tái nhập viện trong tình trạng ổn định. Siêu âm cho thấy song thai 34 tuần, tim thai tốt, nước ối bình thường. Người bệnh mong muốn được nối lại bàn tay để phục hồi chức năng sinh hoạt và chăm sóc con sau sinh.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của trường hợp, Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của chuyên khoa gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, sản khoa, hồi sức tích cực, huyết học và dinh dưỡng.

Bệnh viện hội chẩn từ xa xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn từ các bệnh viện đầu ngành bao gồm: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Trong suốt cuộc mổ, tim thai được theo dõi liên tục bằng hệ thống monitoring sản khoa nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ với kỹ thuật vi phẫu phức tạp, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện hàng loạt kỹ thuật khó như: tách bàn tay khỏi cẳng chân và lấy kèm đoạn động mạch chày sau dài 15 cm; chuẩn bị mỏm cụt cẳng tay và kết hợp xương quay bằng nẹp vít; nối 1 động mạch và 3 tĩnh mạch để tái lập tuần hoàn bàn tay; ghép gân, ghép thần kinh bị mất đoạn bằng gân mác dài và nhánh thần kinh mác nông.

Tinh thần tập trung cao độ và tay nghề chính xác của đội ngũ phẫu thuật đã quyết định sự thành công của ca mổ.

Ngay sau phẫu thuật, bàn tay nối ấm, hồng, tưới máu tốt, SpO₂ (độ bão hòa ô xy trong máu - PV) đầu ngón 98 - 100%. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, các ngón tay đã có thể cử động nhẹ theo hướng dẫn vật lý trị liệu. Song thai ổn định, tim thai đều và không ghi nhận bất thường.

Ca phẫu thuật này không chỉ giúp người bệnh giữ được bàn tay, mà còn là minh chứng sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp liên chuyên khoa của bệnh viện trong chăm sóc người bệnh có tình trạng đặc biệt phức tạp.

Thành công của ca phẫu thuật nối lại bàn tay cho thai phụ góp phần khẳng định bước tiến quan trọng của y tế địa phương trong lĩnh vực vi phẫu - tạo hình.

Đồng thời, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, giúp người mẹ tương lai giữ lại đôi tay để có thể chăm sóc 2 con sau khi chào đời.