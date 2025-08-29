Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người đứt lìa bàn tay khi thả diều ở TP.HCM: Không thể nối lại bàn tay

Duy Tính - Trần Kha
29/08/2025 20:54 GMT+7

Ngày 29.8, Bệnh viện Chợ rẫy (TP.HCM) cho biết, tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân tên N.V.K (36 tuổi, quê Vĩnh Long; nơi ở hiện tại xã Tân Vĩnh Lộc - huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) đứt lìa bàn tay do chơi thả diều.

Qua nắm thông tin từ người nhà bệnh nhân, khoảng hơn 18 giờ 28.8, bệnh nhân N.V.K chơi thả diều bị dây diều cuốn vào bàn tay phải sau đó kéo đi 1 đoạn, đập đầu vào hàng rào gây vết thương mi mắt trái, rồi cuốn đứt lìa bàn tay phải bay mất.

Người đứt lìa bàn tay khi thả diều ở TP.HCM: Không thể nối lại bàn tay- Ảnh 1.

Công an đến ghi nhận sự việc

ẢNH: CTV

Sau đó, bệnh nhân được đưa đến 2 bệnh viện, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 20 giờ 22 ngày 28.8, trong tình trạng đứt lìa bàn tay phải đã băng ép. Trong khi đó, phần bàn tay đứt lìa thời điểm đó vẫn ko tìm thấy (nên không thể thực hiện phẫu thuật nối lại bàn tay cho bệnh nhân).

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được thăm khám và mời hội chẩn chuyên Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Mắt.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định tạo hình mỏm cụt cổ tay phải và khâu vết thương mi mắt trái.

Hiện mỏm cụt cổ tay phải đã được khâu kín dẫn lưu ra ít máu tụ, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, lúc 8 giờ ngày 29.8, chị N.M.T.T đang trên đường đến nơi làm việc thì phát hiện 1 bàn tay người bị đứt lìa nằm ở ven đường trước địa chỉ nhà không số đường 6B, ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) TP.HCM.

Chị T. đến công an xã trình báo vụ việc trên. Qua công tác xác minh, công an ghi nhận, khoảng 18 giờ 30 ngày 28.8, anh N.V.K khi thả diều tại bãi đất trống thuộc ấp 60 xã Tân Vĩnh Lộc thì bị sự cố dây diều (chất liệu dây dù) quấn vào cổ tay phải làm cho bàn tay bị đứt lìa, cuốn lên cao không rõ vị trí bàn tay đã rơi xuống.

Cùng ngày, anh K. được người thân đưa đến Phòng khám y khoa Vĩnh Lộc để sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Hiện người nhà anh K. đã nhận lại bàn tay của anh K. đem về.

Người đứt lìa bàn tay khi thả diều ở TP.HCM: Không thể nối lại bàn tay- Ảnh 2.

Dây diều quấn vào cổ tay nạn nhân làm cho bàn tay bị đứt lìa

ẢNH: CTV

Cũng theo người dân, khu đồng ruộng cạnh đường Lại Hùng Cường vào mùa khô, người dân thường tập trung thả diều rất đông. Tuy nhiên, thời điểm này đã vào mùa mưa, ruộng có nước nên việc thả diều không còn. Chỉ một số trường hợp đến đây thả diều sáo, nhưng không thường xuyên.

Xem thêm bình luận