Một người đứt lìa bàn tay khi thả diều ở TP.HCM

Ngày 29.8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên bị đứt lìa bàn tay khi thả diều ở TP.HCM.

Công an đến ghi nhận vụ việc ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 28.8, nam thanh niên này được đưa đến trạm y tế xã trong tình trạng bị đứt lìa bàn tay phải.

Nạn nhân cho biết, trong lúc đang thả diều không may bị dây diều cuốn vào và cứa đứt lìa bàn tay. Ngay sau khi được sơ cứu và cầm máu tại trạm y tế, nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật. Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực đất trống gần giao lộ 6B và đường Lại Hùng Cường (xã Tân Vĩnh Lộc).

Trong khi đó, người dân tại khu vực cho biết, tối 28.8, người dân trong xóm nhận thông tin có người đứt lìa bàn tay do thả diều. Lúc này, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, người dân tại khu vực chia nhau đi tìm bàn tay của nạn nhân nhưng trời tối nên không tìm thấy. Sáng nay, người dân tại đây phát hiện bàn tay, nghi của nam thanh niên thả diều ngày hôm qua nên báo công an.

Liên quan vụ việc này, đại diện UBND xã Tân Vĩnh Lộc cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân thả diều trong điều kiện gió mạnh. Đến sáng 29.8, người dân đã tìm thấy bàn tay bị đứt lìa của nạn nhân ở gần khu vực xảy ra tai nạn.

Cũng theo người dân, khu đồng ruộng cạnh đường Lại Hùng Cường vào mùa khô, người dân thường tập trung thả diều rất đông. Tuy nhiên, thời điểm này đã vào mùa mưa, ruộng có nước nên việc thả diều không còn. Chỉ một số trường hợp đến đây thả diều sáo, nhưng không thường xuyên.