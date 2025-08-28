TP.HCM tìm ra 3 kế toán bệnh viện xuất sắc nhất năm 2025

Ngày 28.8, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã diễn ra vòng chung kết hội thi "Kế toán trưởng giỏi ngành y tế TP.HCM" lần thứ nhất, năm 2025 do Sở Y tế TP.HCM tổ chức.

Đây là sân chơi chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính - kế toán trong bối cảnh ngành y tích cực chuyển sang tự chủ và ứng dụng công nghệ.

Tại vòng chung kết xếp hạn, 15 thí sinh (chia thành 5 đội thi) đã trải qua phần thi xử lý tình huống. Mỗi đội bốc thăm tình huống, cử đại diện đóng vai và xử lý theo kịch bản.

Kết quả, 3 thí sinh đội 1, gồm: Nguyễn Thị Thu Ngân (kế toán viên Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa Củ Chi), Nguyễn Thị Thu Thảo (kế toán viên Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức) và Nguyễn Thị Vân (kế toán viên Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Nhân Ái) đã xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, đội 2 giành giải nhì và 3 đội còn lại đồng hạng ba.

Công tác tài chính - kế toán bệnh viện ngày càng được ngành y tế quan tâm trong bối cảnh tự chủ tài chính ẢNH: DUY TÍNH

"Các kế toán được ví như 'trái tim' của tài chính bệnh viện. Khi đội ngũ kế toán ngày càng vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ thì tình hình tài chính bệnh viện sẽ càng ổn định và phát triển bền vững trong tương lai", chị Nguyễn Thị Thu Thảo chia sẻ sau khi cùng đồng đội giành giải nhất.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, hội thi kế toán trưởng giỏi ngành y tế TP.HCM không chỉ là một sân chơi chuyên môn mà còn là dịp để toàn ngành nhìn lại, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính - kế toán trong hệ thống y tế.

Thông qua hội thi, đội ngũ kế toán trưởng, phụ trách kế toán và các kế toán viên có cơ hội rèn luyện, học tập, chuẩn hóa kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, từ đó góp phần quản lý tài chính minh bạch, hiệu quả hơn tại các đơn vị.

Theo ông, với bộ câu hỏi biên soạn chuẩn bị cho hội thi là 1.000 câu cũng sẽ trở thành "ngân hàng tri thức" chung, phục vụ cho đào tạo và đánh giá trong những năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 26.6, Sở Y tế TP.HCM khai mạc hội thi "Kế toán trưởng giỏi ngành y tế TP.HCM" lần thứ nhất với sự tham gia của 350 thí sinh đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi gồm: thi trắc nghiệm trực tuyến (60 câu để chọn 80 người cao điểm nhất), vòng thi lý thuyết qua ứng dụng Kahoot vào ngày 25.7 để chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất, và vòng chung kết xử lý tình huống theo nhóm (diễn ra ngày 28.8).

Theo Sở Y tế TP.HCM, công tác tài chính - kế toán hiện là một trong những "trục cốt lõi" để đảm bảo các đơn vị y tế hoạt động bền vững, hiệu quả.

Trong giai đoạn ngành y từng bước chuyển mình sang tự chủ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kế toán trưởng không đơn thuần là người "cân đối thu chi", mà còn đóng vai trò như "bộ óc tài chính" của bệnh viện, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành.