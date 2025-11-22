Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cần Thơ: Bắt giam nghi phạm đâm thai phụ

Thanh Duy
22/11/2025 22:07 GMT+7

Công an xã Phong Điền (TP.Cần Thơ) vừa bắt giữ người đàn ông dùng dao đâm thai phụ đang mang thai 36 tuần.

Ngày 22.11, Công an xã Phong Điền cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Ngô Hoàng Phương (28 tuổi, ở xã Trường Xuân, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, liên quan vụ đâm thai phụ.

Ngô Hoàng Phương vô cớ đâm người phụ nữ đang mang thai vì buồn chuyện gia đình

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 21.11, chị N.T.K.O. (21 tuổi, xã Phong Điền) đang bán bánh mì thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao nhọn đâm một nhát vào bụng. Phát hiện vụ việc, chồng chị O. cùng một người dân khống chế, bắt giữ được Phương rồi giao cho cơ quan công an.

Về phần chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu, nguy kịch. Phần bụng chị có vết thương hở do vật sắc nhọn đâm. Ngay lập tức, ê kíp bác sĩ khẩn trương cấp cứu, truyền máu xử lý hồi sức và chuyển phòng mổ.

Qua kiểm tra, chị O. đang mang thai 36 tuần. Các bác sĩ Khoa sản đã lập tức tiến hành mổ bắt con cho sản phụ. Trong khi đó, ê kíp Khoa ngoại tổng quát xử lý vết thương hở vùng bụng. Hiện, tình trạng của chị O. đã ổn định. Riêng thai nhi 36 tuần tuổi được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, sáng 21.11, Phương đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Vì buồn chuyện gia đình, Phương đã mua 1 dao nhọn rồi đến nơi chị O. bán bánh mì và gây thương tích cho chị O. Giữa chị O. và Phương không có mối quan hệ quen biết, cũng không thù hằn gì. Bản thân Phương có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3.2025.

Công an xã Phong Điền đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ điều tra, làm rõ vụ người đàn ông vô cớ đâm thai phụ.

đâm thai phụ thai phụ cần thơ
