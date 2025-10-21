TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam vừa bị tạm giữ hình sự là ai?

TikToker 10X nổi tiếng nhờ hành trình đạp xe

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 21.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, quá trình mở rộng điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ xe ô tô của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk va chạm với xe ô tô con của một người dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự thêm một nghi phạm là Đào Quang Hà (24 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi từ thiện. Đào Quang Hà được cộng đồng mạng biết đến với vai trò là một TikToker - chủ kênh Hà và Việt Nam.

Nghi phạm Đào Quang Hà (bên trái) tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Hồi tháng 4, Đào Quang Hà thu hút sự chú ý nhờ hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM. Theo đó, nam TikToker sử dụng lại chiếc xe đạp cũ của ông ngoại để di chuyển trên quãng đường khoảng 1.700 km trong vòng 16 ngày.

Trên chuyến hành trình này, Đào Quang Hà thường xuyên cập nhật các hoạt động của mình cũng như những sự cố mình gặp phải. Thời điểm đó, anh được người dân ở các tỉnh thành giúp đỡ sửa xe, gửi tặng nhiều đồ ăn để tiếp sức. Nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng anh không kịp đến TP.HCM vì thường ghé vào nhà người dân để ăn uống, ca hát. Sau cùng, Đào Quang Hà khiến mọi người "thở phào" vì hoàn thành được mục tiêu của mình.

Trong hành trình đạp xe từ Bắc vào Nam, TikToker Đào Quang Hà liên tục chia sẻ hình ảnh của mình trên từng chặng đường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thời điểm đó, mỗi clip của Đào Quang Hà đăng tải đều nhận về hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt tương tác. Đa số khán giả đều dành những lời động viên cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần quyết tâm của anh. Sau đó, kênh của Đào Quang Hà chuyển sang chia sẻ những video về các hoạt động thiện nguyện.

Hiện tại, kênh TikTok Hà và Việt Nam sở hữu hơn 200 ngàn lượt theo dõi và 9,6 triệu lượt thích. Ngoài ra, trang fanpage của nam TikToker này có khoảng 83 ngàn người theo dõi.

Trước đó, TikToker Đào Quang Hà cũng từng ghi dấu với hành trình đi bộ xuyên Việt vào năm 2024 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, Đào Quang Hà đã khiến cộng đồng mạng thất vọng khi vướng vòng lao lý. Cụ thể, khi xảy ra vụ va chạm giao thông trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình), giữa xe tải (đang chở hàng từ thiện đến tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt) với xe ô tô con mang biển số 36A - 349.20, Đào Quang Hà không chứng kiến vụ việc, nhưng sau đó đã đăng tải clip trên fanpage của mình có tên là "Hà và Việt Nam", thu hút nhiều bình luận, nội dung công kích chủ xe 36A - 349.20 và người dân tỉnh Thanh Hóa.

Đào Quang Hà còn công khai số tài khoản cá nhân nhằm mục đích kêu gọi từ thiện để lấy tiền đền bù, sửa chữa cho xe 36A - 349.20. Trong đó, có một người dân đã chuyển khoản 43 triệu đồng cho Hà. Sau khi nhận được tiền, Hà không công bố công khai và sử dụng 40 triệu đồng tiêu xài cá nhân.