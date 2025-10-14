Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bụng to như có song thai, đi khám phát hiện khối u tử cung 8 kg

Duy Tân
Duy Tân
14/10/2025 08:54 GMT+7

Một phụ nữ ở Cần Thơ nhập viện vì bụng to bất thường, như mang song thai tháng cuối. Kết quả khám cho thấy bà có khối u tử cung khổng lồ.

Ngày 14.10, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u tử cung khổng lồ, với trọng lượng khoảng 8 kg.

Bụng to như có song thai, khi khám phát hiện khối u tử cung nặng 8kg - Ảnh 1.

Sau gần 1 giờ phẫu thuật, khối u dài hơn 30 cm, nặng khoảng 8 kg, đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân

ẢNH: BVCC

Trước đó, bà N.L.T (47 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau hạ vị kéo dài suốt 3 tháng, kèm sụt cân 8 kg trong vòng 5 tháng. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u lớn chiếm gần trọn ổ bụng dưới, khiến người bệnh trông như đang mang song thai ở tháng cuối.

Bụng to như có song thai, khi khám phát hiện khối u tử cung nặng 8kg - Ảnh 2.

Hình ảnh siêu âm cho thấy khối u lớn chiếm gần trọn ổ bụng dưới, khiến người bệnh trông như đang mang song thai ở tháng cuối

ẢNH: BVCC

Đánh giá đây là ca mổ lớn và phức tạp, ê kíp đã tiến hành hội chẩn liên khoa, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, khối u dài hơn 30 cm, nặng khoảng 8 kg đã được các bác sĩ lấy ra nguyên vẹn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là bướu cơ trơn tử cung (u xơ tử cung) một dạng khối u lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

BS.CK2 Trầm Quang Huy, Phó khoa Ngoại Nhũ học - Tiêu hóa, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng có thể âm thầm phát triển trong nhiều năm mà người bệnh không nhận ra. Do đó, phụ nữ nên chủ động khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm những bất thường, tránh biến chứng nặng nề.

Phẫu thuật cắt khối u khổng lồ hơn 30 năm 'ăn' lưng bệnh nhân

Phẫu thuật cắt khối u khổng lồ hơn 30 năm 'ăn' lưng bệnh nhân

Nam bệnh nhân 39 tuổi nhập viện với một khối u khổng lồ vùng ngực, lưng. Bên trong khối u dày đặc các mạch máu to như ngón tay chạy ngoằn ngoèo bị vỡ, gây chảy máu.

