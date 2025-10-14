Bụng to như có song thai, đi khám phát hiện khối u tử cung 8 kg

Ngày 14.10, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u tử cung khổng lồ, với trọng lượng khoảng 8 kg.



Sau gần 1 giờ phẫu thuật, khối u dài hơn 30 cm, nặng khoảng 8 kg, đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân ẢNH: BVCC

Trước đó, bà N.L.T (47 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau hạ vị kéo dài suốt 3 tháng, kèm sụt cân 8 kg trong vòng 5 tháng. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u lớn chiếm gần trọn ổ bụng dưới, khiến người bệnh trông như đang mang song thai ở tháng cuối.

Hình ảnh siêu âm cho thấy khối u lớn chiếm gần trọn ổ bụng dưới, khiến người bệnh trông như đang mang song thai ở tháng cuối ẢNH: BVCC

Đánh giá đây là ca mổ lớn và phức tạp, ê kíp đã tiến hành hội chẩn liên khoa, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, khối u dài hơn 30 cm, nặng khoảng 8 kg đã được các bác sĩ lấy ra nguyên vẹn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là bướu cơ trơn tử cung (u xơ tử cung) một dạng khối u lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

BS.CK2 Trầm Quang Huy, Phó khoa Ngoại Nhũ học - Tiêu hóa, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng có thể âm thầm phát triển trong nhiều năm mà người bệnh không nhận ra. Do đó, phụ nữ nên chủ động khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm những bất thường, tránh biến chứng nặng nề.