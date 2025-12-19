Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM xác minh clip nam thanh niên lái xe máy buông 2 tay

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/12/2025 12:48 GMT+7

Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) đang phối hợp Công an TP.HCM xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội về việc nam thanh niên chạy xe máy buông 2 tay.

Trưa 19.12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên có hành động buông 2 tay khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường phố.

Công an TP.HCM xác minh clip nam thanh niên lái xe máy buông 2 tay - Ảnh 1.

Công an TP.HCM xác minh clip nam thanh niên lái xe máy buông 2 tay

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip được người đi đường ghi lại, cho thấy nam thanh niên chạy xe máy biển số 59V3-071.42 trên đường có rất đông phương tiện lưu thông. Trong lúc xe đang thả dốc, nam thanh niên bất ngờ vượt lên các xe chạy cùng chiều rồi buông cả 2 tay.

Hành động nguy hiểm của người này khiến nhiều người đi đường phải né tránh. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Liên quan vụ việc, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, truy tìm người liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Trước đó, lực lượng chức năng TP.HCM đã xử lý vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe, tịch thu phương tiện đối với nhiều trường hợp buông 2 tay khi lái xe hoặc nằm trên yên xe máy. Trong đó, có trường hợp cô gái ở Bình Dương cũ buông 2 tay vái lạy người đi đường khi lái xe Vespa. Phương tiện bị tịch thu này có trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Vụ cô gái chạy Vespa buông 2 tay: Tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe

Liên quan đến vụ Công an TP.HCM truy tìm cô gái chạy Vespa buông cả 2 tay ở Lái Thiêu, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm.

