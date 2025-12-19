Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM liên tiếp bắt tội phạm truy nã ở khu vực trung tâm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/12/2025 09:24 GMT+7

Trong 2 ngày, Công an phường Bến Thành phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM liên tiếp bắt tội phạm truy nã tại khu vực trung tâm thành phố.

Ngày 19.12, Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ) cho biết đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm.

Trong đó, có 1 đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP.HCM liên tiếp bắt tội phạm truy nã ở khu vực trung tâm thành phố - Ảnh 1.

Nguyễn Chí Hiền tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17.12, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Bến Thành phát hiện 1 đối tượng nam thường xuyên xuất hiện tại địa chỉ trên đường Lê Thị Riêng, có nhiều biểu hiện bất thường.

Công an phường đã phối hợp phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM theo dõi, tiến hành kiểm tra hành chính.

Làm việc với cơ quan chức năng, người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên công an mời về trụ sở để làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người này là Nguyễn Nho Quỳnh (31 tuổi), đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc được lập hồ sơ, bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Đến chiều 18.12, trong quá trình nắm tình hình an ninh trật tự từ cơ sở và tiếp nhận thông tin do nhân dân cung cấp, Công an phường Bến Thành phát hiện Nguyễn Chí Hiền (30 tuổi) có biểu hiện nghi vấn. Kết quả điều tra xác định Hiền đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xử lý.

Việc phát hiện, xử lý các đối tượng truy nã trên được Công an phường Bến Thành thực hiện trong cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

- Ảnh 1.

Nguyễn Nho Quỳnh tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của lực lượng Công an phường Bến Thành trong công tác phòng, chống tội phạm, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị chức năng và vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững bình yên khu vực trung tâm thành phố dịp cuối năm.

