Tài xế dương tính với ma túy, lái ô tô tông liên hoàn nhiều xe ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 ngày 17.12, Công an P.Đống Đa (Hà Nội) nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đối diện địa chỉ số 34 đường Láng, hướng đi Trường Chinh.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: LINH NHI

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Đống Đa đã khẩn trương huy động, bố trí lực lượng cảnh sát trật tự đến hiện trường nắm tình hình vụ việc, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Bước đầu xác định, xe ô tô nhãn hiệu Santafe màu đỏ mang biển kiểm soát 30H-158.33 do anh Doãn Việt C. điều khiển từ hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng thì ô tô do anh C. điều khiển đã xảy ra va chạm với 2 xe ô tô khác cùng chiều rồi lật nghiêng giữa đường. Sau vụ 3 chạm, cả 3 xe ô tô đều hư hỏng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau đó, Công an P.Đống Đa đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 kiểm tra nồng độ cồn đối với cả 3 tài xế. Kết quả, trong máu hoặc hơi thở của cả 3 tài xế này không phát hiện được nồng độ cồn.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ma túy thì thể hiện tài xế Doãn Việt C. dương tính với với morphin. Qua xác minh ban đầu, tài xế C. có 2 tiền sự, và cũng là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đang xử lý vụ tai nạn liên hoàn theo quy định.