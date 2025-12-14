TP.HCM: Tai nạn giao thông trên đường Quang Trung khiến một sư cô tử vong

Ngày 14.12, Công an phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Quang Trung, khiến một người tử vong.

Tai nạn giao thông trên đường Quang Trung khiến một sư cô tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Quang Trung, theo hướng từ cầu Chợ Cầu về ngã sáu Gò Vấp.

Khi đến khu vực cách ngã sáu Gò Vấp khoảng 50 m, phương tiện này xảy ra va chạm với một người đi bộ sang đường. Cú va chạm khiến người đi bộ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Hạnh Thông phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh và Phòng CSGT Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là cụ bà H. (81 tuổi), là sư cô đang sinh hoạt tại một cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.