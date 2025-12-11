Công an TP.HCM truy tìm cô gái chạy Vespa buông cả 2 tay ở Lái Thiêu

Trưa 11.12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng có hành động buông cả 2 tay, đùa cợt vô cùng nguy hiểm.

Công an TP.HCM truy tìm cô gái chạy Vespa buông cả 2 tay ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đoạn clip, 2 cô gái chở nhau bằng xe máy hiệu Vespa, biển số 61B2-482.13 trên đường, xung quanh có xe cộ qua lại. Khi đang di chuyển với tốc độ nhanh, cô gái cầm lái bất ngờ buông cả 2 tay, đùa cợt rồi tạo thành hành động chắp tay lạy người quay clip. Trong clip, có tiếng người quay phim cười đùa lại với 2 cô gái.

Nhiều người tham gia mạng xã hội bày tỏ bức xúc về hành động nguy hiểm của 2 cô gái trong clip.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua giao lộ đường Bình Nhâm 21, phường Lái Thiêu (Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM).

Liên quan vụ việc, Công an phường Lái Thiêu đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, truy tìm 2 cô gái để mời làm việc, xử lý theo quy định.

Theo quy định, với hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy, người vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.