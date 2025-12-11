Cô gái 16 tuổi gây chú ý ở cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội' là ai?

Trong đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm, Nguyễn Gia Linh chọn thể hiện 2 ca khúc gồm Bồng lai và Thư Hà Nội. Dù chỉ mới 16 tuổi song khi đứng trên sân khấu, cô bé đến từ Ninh Bình cho thấy sự nỗ lực của mình trong hành trình chinh phục dàn giám khảo gồm các nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Vinh, nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ…

Gia Linh thể hiện ra sao ở Tiếng hát Hà Nội?

Gia Linh tự tin khi thể hiện trên sân khấu Tiếng hát Hà Nội dù chỉ mới 16 tuổi Ảnh: NVCC

Chọn Bồng lai một ca khúc gắn liền với chính trưởng ban giám khảo NSND Quang Vinh và từng được ca sĩ Anh Thơ thể hiện thành công là một thử thách không nhỏ đối với nữ thí sinh. Gia Linh thừa nhận cô “áp lực ngay từ những bước đầu tiên ra sân khấu”. Bởi lẽ “cái bóng” quá lớn của bậc tiền bối khiến cô bé buộc phải nỗ lực để tìm dấu ấn riêng. Dù phần trình diễn chưa thật sự “tròn trịa” như những buổi tập, nhưng giọng ca 16 tuổi đã thuyết phục được dàn giám khảo bằng cách xử lý bài hát cũng như tinh thần dám trải nghiệm, thử thách chính mình.

Trong khi đó, tiết mục Thư Hà Nội lại là khoảnh khắc khán giả được nhìn thấy một Gia Linh nên thơ và sâu lắng. Trên sân khấu, cô gái 16 tuổi ghi điểm bởi chất giọng mộc mạc, ấm áp, khơi gợi cảm xúc cho người xem. Màn thể hiện này cũng cho thấy một Gia Linh nghiêm túc và có sự tiến bộ trong hành trình tham gia Tiếng hát Hà Nội 2025.

Với nữ thí sinh, thành tích tại cuộc thi là nguồn động lực để cô cố gắng theo đuổi đam mê âm nhạc, đặc biệt là phong cách dân gian Ảnh: NVCC

Trước đêm chung kết xếp hạng, Gia Linh từng gây chú ý với ca khúc Cõng mẹ về trời. Phần trình diễn này khiến NSƯT Tố Nga nhận xét đàn em “trau chuốt từng câu hát ngọt ngào” và sở hữu phong thái sân khấu tự tin khiến cô “không thể rời mắt”. NSND Quang Vinh cũng bày tỏ sự ấn tượng trước nữ sinh 16 tuổi vì “một giọng ca trẻ nhưng biết thổi hồn vào một tác phẩm đòi hỏi sự tinh tế”.

Sau nhiều vòng tranh tài, Nguyễn Gia Linh được ban giám khảo trao giải nhì phong cách dân gian. Với giọng ca 16 tuổi, đây là một phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực, bền bỉ của cô trong hành trình dự thi. Tiếng hát Hà Nội 2025 sẽ là một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của cô gái Ninh Bình, nơi giọng ca trẻ tìm thấy niềm tin, sự công nhận và động lực để tiếp tục theo đuổi phong cách dân gian mà cô dành nhiều tình cảm.

Nguyễn Gia Linh sinh năm 2009 tại Ninh Bình. Trước khi theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô từng là thủ khoa đầu vào của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dù tuổi còn nhỏ tuổi, Gia Linh đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý khi giành giải thưởng tiếng hát Hoa phượng đỏ, Ngôi sao tài năng Nhí tỉnh Ninh Bình, Huy chương vàng festival tài năng toàn quốc… Giải nhì tại Tiếng hát Hà Nội được xem là cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật của giọng ca 16 tuổi.