Giải nhất Giọng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Phương Anh không đổi nghệ danh dù bị trùng

Tại đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025, giữa dàn thí sinh tài năng và hội đồng giám khảo khó tính gồm những tên tuổi gạo cội như NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam... Nguyễn Phương Anh đã mạo hiểm chọn ca khúc Bốn mùa yêu thương của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và Giấc mơ hồi hương của nhạc sĩ Vũ Thành. Đây là những tác phẩm "khó nhằn", đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc thính phòng chuẩn mực với những nốt cao chới với nhưng vẫn phải giữ được sự mềm mại, tình cảm và nhả chữ rõ lời.

Bằng bản lĩnh sân khấu vững vàng, cô sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã xử lý ca khúc một cách tinh tế, trọn vẹn cảm xúc, thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo. Chia sẻ sau chiến thắng, Phương Anh cho biết thành quả này không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự "truyền lửa" tận tâm của hai người thầy: NSƯT Lan Anh và NSƯT Tố Nga.

"Hai cô không chỉ dạy tôi kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý tác phẩm mà còn uốn nắn từng cử chỉ, phong thái biểu diễn và tư vấn trang phục. Chính sự khắt khe nhưng đầy yêu thương của các cô đã giúp tôi tự tin tỏa sáng", Phương Anh bộc bạch.

Đêm chung kết xếp hạng Tiếng hát Hà Nội 2025 vừa khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Đào Lê Phương Chi. Cô gái sinh năm 2004 - Nguyễn Phương Anh, chinh phục giải nhất dòng nhạc thính phòng bằng kỹ thuật điêu luyện Ảnh: NVCC

Khát vọng chinh phục nhạc thính phòng của Nguyễn Phương Anh

Trước khi đến với Tiếng hát Hà Nội 2025, học trò của NSƯT Lan Anh đã từng "mang chuông đi đánh xứ người" và giành giải nhất tại một cuộc thi thanh nhạc ở Trung Quốc đầu năm 2024. Những bước đệm vững chắc đó đã tôi luyện nên một Phương Anh bản lĩnh và chuyên nghiệp ở tuổi 21.

Khoảnh khắc tên mình được xướng lên, Phương Anh vỡ òa hạnh phúc. Nhận được giải thưởng 100 triệu đồng, cô dành 50% số tiền (sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế) ủng hộ vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hướng về đồng bào vùng thiên tai, bão lũ. Số tiền còn lại, cô dành tặng cho những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hưng Yên (Thái Bình cũ) như một lời tri ân nơi "chôn rau cắt rốn".

"Giải thưởng này là một cột mốc, nhưng giá trị của nó sẽ còn mãi nếu được sẻ chia. Tôi muốn ngày vui của mình cũng mang lại niềm vui nho nhỏ cho những mảnh đời kém may mắn hơn", Phương Anh chia sẻ.

Nguyễn Phương Anh trình diễn hai ca khúc Bốn mùa yêu thương của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và Giấc mơ hồi hương của nhạc sĩ Vũ Thành Ảnh: NVCC

Cái tên Phương Anh hiện bị trùng với khá nhiều giọng ca nữ đã hoạt động lâu năm. Tuy nhiên giọng ca sinh năm 2004 cho biết cô sẽ không đổi nghệ danh. "Hiện tại Phương Anh vẫn chưa có dự định đổi nghệ danh bởi vì ở các dòng nhạc như bolero, dân ca có khá nhiều ca sĩ tên Phương Anh đã thành công. Tuy nhiên ở dòng nhạc thính phòng thì Phương Anh muốn mình sẽ là cái tên thành công ở dòng nhạc này".