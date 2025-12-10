Hồng Phượng trải lòng sau biến cố, quyết thực hiện lời hứa với NSƯT Vũ Linh

Mất mát không thể đo đếm bằng con số

Năm 2016, Hồng Phượng bước ra từ chương trình Sao nối ngôi với ngôi vị á quân, mang theo niềm tự hào là cháu gái ruột của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" Vũ Linh. Thế nhưng, hào quang sân khấu chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Biến cố gia đình ập đến sau sự ra đi của cậu Năm (cách gọi thân thương Hồng Phượng dành cho NSƯT Vũ Linh) vào đầu năm 2023 đã đẩy nữ nghệ sĩ vào một "cơn bão" dư luận chưa từng có.

Nhắc lại quãng thời gian 3 năm qua, Hồng Phượng không giấu được sự nghẹn ngào. Cô gọi đó là khoảng thời gian thử thách nghiệt ngã nhất trong đời làm nghề. Xuất phát từ những tranh chấp và hiểu lầm trong gia đình, làn sóng phản ứng từ cộng đồng mạng đã khiến sự nghiệp của cô gần như tê liệt.

Nữ ca sĩ đối diện nhiều khó khăn sau khi NSƯT Vũ Linh mất Ảnh: NVCC

"Từ khi xảy ra những chuyện không hay và những thị phi hàm oan, hoạt động nghệ thuật của Phượng hầu như đóng băng. Tất cả các chương trình quay hình trước đó đều bị tấn công, nhà đài và các bầu show chịu áp lực lớn, buộc lòng phải ngưng hợp tác khi có sự xuất hiện của Phượng", nữ ca sĩ bùi ngùi nhớ lại.

Đối với một nghệ sĩ, việc không được đứng dưới ánh đèn sân khấu chẳng khác nào một án tử. Hồng Phượng thừa nhận, thiệt hại về kinh tế là có thật, nhưng sự mất mát về tinh thần, danh dự và thanh xuân mới là vết thương khó lành. Cô tâm sự: "Nghệ sĩ sống nhờ thanh sắc và sự thăng hoa. Ba năm qua, những thứ đó bị mài mòn bởi định kiến và sự công kích. Đó là những mất mát không thể đo đếm bằng con số".

Trong những ngày tháng không có sân khấu, Hồng Phượng chọn cách tự quay MV, phát hành trên YouTube cá nhân. Bên cạnh đó, để trụ vững giữa Sài Gòn và lo cho gia đình trong giai đoạn bị "tẩy chay", cháu gái Vũ Linh đã phải gác lại hình ảnh nghệ sĩ để mở quán ăn. Từ tay mic chuyển sang tay dao, tay thớt, Hồng Phượng không nề hà bất cứ việc gì. "Quán ăn giúp gia đình trang trải cuộc sống, và cũng là nơi Phượng nhận ra tình người vẫn còn đó. Phượng nghĩ đây là cái duyên, nên sẽ tiếp tục buôn bán để ổn định kinh tế, lấy ngắn nuôi dài cho giấc mơ nghệ thuật", cô chia sẻ.

Thực hiện lời hứa với NSƯT Vũ Linh

Khi còn sinh thời, NSƯT Vũ Linh luôn nghiêm khắc răn dạy con cháu về đạo đức làm nghề. Hồng Phượng kể, dù gặp bao nhiêu oan ức, cô vẫn nhớ lời cậu: "Phải làm nghề thật nghiêm túc". Đêm nhạc lần này chính là câu trả lời của cô dành cho cậu Năm, rằng đứa cháu gái nhỏ vẫn kiên cường giữ gìn nếp nhà, giữ gìn bộ môn nghệ thuật mà cậu đã dành cả đời phụng sự.

Hồng Phượng và NSƯT Vũ Linh Ảnh: NVCC

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sân khấu sáng đèn thưa thớt, việc Hồng Phượng tự bỏ tiền túi làm show được xem là một quyết định mạo hiểm. "Em rất lo ngại vì khán giả đến rạp giờ khó khăn lắm. Nhưng lần này em quyết chơi lớn, không màng lời lỗ. Em chỉ tính rằng mình sẽ có một kỷ niệm để đời. Đây là cột mốc danh dự, là món quà em dâng lên Tổ nghiệp và cậu Năm," Hồng Phượng khẳng định đầy mạnh mẽ.

Ngày 10.1.2026, tại sân khấu 139 Bắc Hải (Q.10, TP.HCM), Hồng Phượng sẽ tổ chức mini show Ơn đời, ơn người. Đêm nhạc là sự kết hợp, giao thoa giữa cải lương tuồng cổ và bolero trữ tình, cũng như đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề của Hồng Phượng.

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Ngô Minh Trọng, quy tụ dàn khách mời hùng hậu như nghệ sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Tiểu Linh, nghệ sĩ Kim Thoa cùng các giọng ca trẻ đang được yêu mến như nghệ sĩ Đăng Khoa, ca sĩ Lưu Ánh Loan, ca nhạc sĩ Sơn Hạ, ca sĩ Huỳnh Thật, ca sĩ Trường Sang, ca sĩ Phan Ý Linh...